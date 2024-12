El II Open Museum Forum del Museo Casa Botines de León centra su debate en el futuro de las colecciones de arte

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del 'Open Museum Forum', organizado por el Museo Casa Botines Gaudí, ha reunido en León a nombres de referencia en la gestión y dirección museística del país para debatir acerca de la gestión y el futuro de las colecciones de arte.

La exdirectora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Leticia Ruiz, ha participado en la primera conversación programada con el director general de Fundos, José María Viejo.

"En la mayoría de las Colecciones Reales, tendrá que haber una mirada hacia cómo perciben los ciudadanos ese acopio de bienes artísticos que, quizás, para muchos de ellos significaba el lujo y el boato", ha señalado Ruiz.

También, el relato de las mujeres, ha añadido para incidir en que quieren "estar presentes de otra manera" y que las colecciones se vean desde una posición en la que la mujer tenga "algo que decir".

La directora conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), Ana Doldán de Cáceres, ha destacado en su charla con el director del Museo Casa Botines Gaudí, Raúl Fernández Sobrino, que "el museo tiene que escuchar al público y convertir la visita en toda una experiencia", yendo "más allá de una mera contemplación".

"Se habla del museo como tercer lugar, un espacio neutral en el que el público pueda tratar temas que atañen a la colectividad en la época contemporánea, además de ser espacios inclusivos y protegidos de cualquier prejuicio social", ha incluido en su intervención Doldán.

El director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, y la directora del Museo del Traje, Helena López de Hierro, han protagonizado la charla titulada 'Gestionar y musealizar colecciones complejas'.

Por último, el director del Museo de América, Andrés Gutiérrez Usillos, en la charla 'Repensar las colecciones' ha apuntado que "el cómo descolonizar un museo" no consiste solamente en "cambiar el relato", si no en "una forma de trabajar, de relacionarse, de explicar y de incluir a determinados colectivos que no han estado representados en los museos".