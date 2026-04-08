El III Plan de Ayudas de la Diputación de Salamanca para la apertura y mejora de bares llega a 24 municipios

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, en Parada de Rubiales, uno de los municipios que se ha beneficiado de este Plan . - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 municipios de la provincia de Salamanca se beneficiará del III Plan de Ayudas para la apertura o mejora de locales municipales destinados a bares impulsado por la Diputación, tal y como ha anunciado el presidente, Javier Iglesias, durante su visita a Parada de Rubiales, una de las localidades incluidas en la primera convocatoria, donde ha estado acompañado por el alcalde, José María Cubillo, y el diputado de Área de Presidencia, Carlos García.

Este III Plan contaba con un presupuesto inicial de 300.000 euros y se ha ampliado con otros 255.000 euros. Asimismo, de las 24 localidades que han cumplido los requisitos de la convocatoria y recibirán estas ayudas, cabe destacar que seis municipios van a contar, de nuevo, con un establecimiento para dicha actividad de bar. Se trata de los ayuntamientos de Yecla de Yeltes, Valverdón, Forfoleda, Peñacaballera, Navarredonda de la Rinconada y Éjeme.

El resto de las solicitudes aprobadas (18) tiene como destinatarios municipios que contaban con un establecimiento en local de titularidad municipal y recibirán la ayuda para mejorar el mobiliario o la maquinaria de éste. En concreto, se trata de Aldearrubia, Sepulcro-Hilario, Valdelacasa, Armenteros, Buenamadre, Zorita de la Frontera. San Pelayo de Guareña, Machacón (Nuevo Francos), Pastores, Rinconada de la Sierra, Buenavista, Florida de Liébana, Aldehuela de la Bóveda, Valero, Retortillo, Valderrodrigo, Puente del Congosto (Bercimuelle) y La Tala.

La institución provincial ha impulsado por tercer año consecutivo este programa de ayudas, tras la elevada demanda registrada en las convocatorias anteriores. En la primera convocatoria realizada en el año 2024 y con un presupuesto de 600.000 euros, se concedieron 23 subvenciones de las 89 solicitudes presentadas, ya que se dio prioridad a los municipios que no contaban con establecimiento público o privado de este tipo en funcionamiento.

A la vista de la buena acogida de este Plan, en 2025 la Diputación de Salamanca apostó por más que duplicar el presupuesto en la segunda convocatoria, hasta los 1,5 millones de euros, lo que le permitió atender la demanda de 66 municipios de los 93 que la solicitaron.

Gracias a estas tres convocatorias, 113 municipios de la provincia de Salamanca han abierto un bar o lo han reformado. Esta línea de ayudas, dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, tiene como finalidad fortalecer la cohesión social en el medio rural, fomentar espacios de convivencia y contribuir a la lucha contra la despoblación, especialmente en aquellos municipios que carecen de establecimientos de hostelería, tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Podrán beneficiarse de esta subvención los ayuntamientos que cumplan las condiciones fijadas, con especial atención a aquellos que no disponen de establecimientos privados de hostelería en su núcleo urbano. Las subvenciones podrán cubrir hasta el 90 por ciento de los gastos subvencionables, con un máximo de 35.000 euros por municipio, incluyendo actuaciones como la adecuación de locales, así como la adquisición de mobiliario y equipamiento.

La prestación de este servicio se considera esencial para dinamizar la vida social, facilitar el acceso a servicios básicos, promover el autoempleo y evitar el aislamiento, especialmente entre la población mayor, según ha subrayado la Diputación.