El ilustrador leonés Javi de Castro reconocido con el Premio 'El Ojo Crítico' de cómic otorgado por RNE

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Radio Nacional de España (RNE) ha anunciado este miércoles, 30 de octubre, el fallo de la XXXV edición de los Premios 'El Ojo Crítico' de cómic, que ha recaído en el ilustrador leonés Javi de Castro.

Los miembros del jurado destacan del artista leonés su condición como "creador versátil y valiente, capaz tanto de recuperar el folclore de su tierra, León, para construir una historia de terror como hizo en 'Villanueva' o de apostar por el cómic infantil como en su reciente 'Cosmo', un tebeo muy original con el que cautiva a los primeros lectores".

Desde la organización del galardón han explicado que "a pesar de su juventud, de Castro ha transitado ya muchos caminos siempre buscando nuevas perspectivas, desde el fanzine, pasando por el webcomic, la novela gráfica y ahora el cómic infantil, un género que dignifica y por el que el jurado quiere mostrar su respeto".

Javi de Castro (León, 1990) comenzó en el mundo del fanzine y el webcómic colaborando en publicaciones y autoeditándose. Colaboró con el guionista Josep Busquet en 'La última aventura' (Dibbuks, 2015) y junto a María Hernández Martí en 'Que no, que no me muero' (Modernito Books, 2016).

En 2016 recibió el premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y más tarde publicó 'Larson, el hombre con más suerte del mundo' (Modernito Books, 2017). En 2019 lanza el webcómic 'The Eyes', nominado a los premios Eisner y a los Harvey 2020.

El jurado ha estado compuesto por el crítico y gestor cultural, Borja Crespo; la crítica y divulgadora de cómics, Cristina Hombrados Laguarta; la autora de cómics,Teresa Valero; el último ganador del premio El Ojo Crítico de cómic, César Sebastián; la jefa del área de cultura de RNE, Laura Barrachina; el subdirector de El Ojo Crítico, Rubén Nevado; y el director de Territorio 9 en Radio 3, Javier Alonso.