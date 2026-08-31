El incendio originado por rayos en Villalcampo (Zamora) el pasado lunes calcinó 224 hectáreas

ZAMORA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró el pasado lunes 24 en Villalcampo (Zamora), donde se llegó a decretar el índice de gravedad 2 (IGR-2), fue originado por rayos y calcinó un total de 224,45 hectáreas de superficie, según datos de la Junta de Castilla y León, recogidos por Europa Press.

El incendio, que se originó el pasado lunes a las 12.00 horas por causa de la caída de rayos, se pudo extinguir en la tarde del miércoles 26 tras afectar a 224,45 hectáreas de superficie, la mayor parte de ellas de matorral (161,76), además de 62,62 de pastos y 0,07 definidas como "otras".

El avance del fuego el lunes 24 obligó a decretar el Índice de Gravedad 2 (IGR) por "amenaza seria" a poblaciones como Ricobayo de Alba, donde se ordenó el confinamiento durante unas horas", aunque ya por la tarde quedó estabilizado y en la mañana del martes 25 se estabilizó.

Los trabajos de extinción llegaron a congregar a un operativo formado por decenas de medios aéreos y terrestres.