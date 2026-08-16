El incendio de La Tejera (Zamora) evoluciona de forma favorable en su parte española, pero amenaza a un pueblo portugués

Incendio de La Tejera, en Hermisende (Zamora). - JCYL

ZAMORA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en La Tejera (Zamora) ha evolucionado de forma "favorable" en la parte española durante la noche, en la que se ha podido asegurar un 70 por ciento del perímetro, mientras la zona más activa se encuentra en el frente que avanza en Portugal, donde el fuego amenaza un pueblo.

El director técnico de Extinción del incendio de La Tejera, en Hermisende, José Luis Gutiérrez, ha señalado que durante la noche los trabajos han progresado de "manera favorable" en la parte española de este incendio, de manera que se ha trabajado en el aseguramiento del 70 por ciento del perímetro.

Así, a lo largo de este domingo se intentará asegurar el otro 30 por ciento, si bien hay que tener en cuenta el cambio de aire que ya se ha produjo en la jornada anterior y que puede "complicar la situación", ha advertido.

Gutiérrez también ha precisado que la parte más activa del incendio se encuentra ahora en la zona portuguesa y amenaza a la población de Montouto, donde se trabaja para contener el fuego y asegurar el perímetro con medios aéreos desde "primera hora". Igualmente, medios terrestres y maquinaria pesada intervienen para "asegurar este frente".

Por último, ha indicado que para este domingo no son previsibles, en principio, mayores contingencias, todo ello tras haberse "levantado las amenazas" que había sobre las poblaciones de San Ciprián de Hermisende y Castromil.

Este fuego se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, con una treintena de medios en activo, mientras se investiga su origen.