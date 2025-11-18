La incidencia de la gripe se duplica en CyL y continúan en aumento las urgencias pediátricas

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia del síndrome gripal se han duplicado hasta alcanzar los 130 casos por 100.000 habitantes --por los 51 de la semana anterior--, al tiempo que continúa el aumento de las urgencias pediátricas.

Según refleja el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), consultado por Europa Press, y que analiza la semana comprendida entre el 10 y el 16 de noviembre, la tasa casi se ha multiplicado por seis en las tres ultimas semanas, al pasar de los 23 --27 octubre-- a los 130 actuales. Pese a todo, sigue en un nivel de intensidad baja.

Un comportamiento similiar sigue la tasa global de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que se sitúa en los 621 casos por 100.000 habitantes. A pesar de que se haya producido un aumento de la tasa del síndrome gripal en mayores de 75 años, no se ha traducido en un incremento de las hospitalizaciones.

Los patógenos respiratorios más detectados en las muestras centinelas son los rinovirus/ Enterovirus y la gripe A (tanto elH1como elH3). El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) empieza a circular tanto en las muestras centinelas como en las hospitalarias.