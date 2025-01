Industria pondrá en marcha en los próximos meses una línea que subvenciona proyectos de relevo generacional en comercio

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 14 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo pondrá en marcha en los próximos meses una línea de fortalecimiento del comercio "absolutamente novedosa" dirigida a subvencionar proyectos de relevo generacional y de emprendimiento en el comercio y proyectos de competitividad en el mundo local a través de las entidades locales que se unirá a la línea de mercados excelentes que está vigente este año y cuyo plazo de solicitud de ayudas ha concluido hoy.

Estas ayudas se completarán con la subvención de la contratación de diez agentes RACI (Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León) que serán diez técnicos de comercio en las nueve diputaciones provinciales y en el Consejo Comarcal del Bierzo que se encargarán, entre otras tareas, de realizar "un estudio completo" del sector comercial en la Comunidad, como prevé la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027.

Según ha explicado este martes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, los diez agentes RACI van a poner en relación su trabajo con el Observatorio del Comercio que se va a crear este año y van a desarrollar funciones de prospección en el ámbito de la digitalización de las pymes, sobre todo en el mundo rural, y en relación con los municipios que cabeceras comerciales o en disposición de serlo.

García ha reconocido también la importancia de analizar el necesario apoyo a la venta ambulante y ha precisado que los diez agentes RACI también informarán sobre los proyectos de inversión necesarios en las zonas rurales y sobre las posibles fuentes de financiación que requieran los comercios.

"Creo que van a hacer una función muy importante en la dinamización, a través de apoyo a actividades, a promocionar la actividad socioeconómica del mundo rural", ha concluido Leticia García con motivo de la reunión este martes de la Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León, un instrumento de colaboración en el que participan las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no se reunía desde hace más de dos años.

García ha aprovechado este encuentro para explicar la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027 dotada con más de 122 millones de euros para desarrollar 61 medidas distribuidas en seis ejes. Entre ellas, ha destacado los 5,2 millones de euros a disposición de las entidades locales en distintas líneas para la promoción del comercio, con dos millones de euros en concreto para una línea de reactivación que estará abierta hasta el próximo día 31.

La consejera ha animado a las entidades locales a suscribir y a renovar estos convenios y ha precisado que Arroyo de la Encomienda no se ha sumado nunca mientras que Aranda de Duero, Ponferrada y Medina del Campo no han renovado. "Es importante que aquellas pocas entidades locales que no forman parte de la Red se animen", ha insistido.

García ha aprovechado la reunión de la Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León para refrendar el compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del Gobierno autonómico con el comercio, "necesario en un momento en el que el comercio de proximidad y el comercio local pasa por dificultades y requiere ese impulso y ese esfuerzo en el que la Junta se encuentra volcada".