Industria publica los diez domingos y festivos de apertura comercial en 2026 que comenzarán el domingo 4 de enero

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves el calendario de aperturas comerciales en domingos y días festivos de 2026 que comenzarán el domingo 4 de enero y continuarán el siguiente domingo, día 11, para atender a la campaña de Reyes Magos y al inicio de las rebajas.

Los festivos de apertura comercial autorizada seguirán el 2 de abril, Jueves Santo, y continuarán los domingos 28 de junio y 5 de julio, ante el inicio del periodo de rebajas estival. También se ha autorizado la apertura comercial el sábado 15 de agosto y el martes 8 de diciembre y los tres domingos restantes de ese mes (días 13, 20 y 27) por la campaña de Navidad.

Estas fechas fueron consensuadas en el Consejo Regional de Comercio, así, las diez jornadas mínimas de apertura en 2026, atienden a distintos criterios de atractivo comercial y priorizan la coincidencia con la campaña navideña, el inicio del periodo estival, los días de gran afluencia turística y la coincidencia de dos o más días festivos continuados, como es el caso del 15 y 16 de agosto, que caen en sábado y en domingo.