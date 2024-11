Los industriales de Valladolid critican que la nueva tasa de basuras les supone un doble pago por "menos servicios"

El Grupo Socialista insiste en que el equipo de Gobierno debería rebajar el IBI por valor de la cuantía que gravará con el nuevo tributo

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industriales del polígono de Argales de Valladolid ha criticado este jueves, tras una reunión con representantes del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, que la nueva tasa de basuras que aplicará el Consistorio desde el 1 de enero les supondrá tener que pagar por ella, además de contratar, por otra parte, la recogida de residuos industriales de la que no se encarga el servicio municipal de limpieza, por lo que entienden que pagarán más por recibir "menos servicios".

El representante de la Asociación Alfonso Pestaña ha explicado que junto con los industriales del Polígono de San Cristóbal mantienen conversaciones con el Ayuntamiento, si bien ha apuntado que no han salido "muy contentos" por ahora. Al menos, confía en que "la buena voluntad del Ayuntamiento" para que entienda las alegaciones presentadas por los industriales y "rectifique".

Concejales del Grupo Municipal Socialista han programado este jueves reuniones con los responsables de las dos áreas industriales de la ciudad y han atendido a los medios de comunicación junto con los representantes de la Asociación de Industriales del Polígono de Argales Alfonso Pestaña para abordar el "problema" que les ha generado el método que ha elegido "el señor Jesús Julio Carnero" para aplicar la nueva tasa de basuras.

Herrero ha aseverado que este sistema "perjudica doblemente a los industriales", que han explicado que hasta ahora, además de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Ayuntamiento recogía residuos sólidos, "la fracción resto y el papel y cartón", pero a partir del 1 de enero, cuando se comience a aplicar la nueva tasa de basuras, entienden que van a tener que pagar, además del IBI, la tasa de basuras y a una empresa que les gestione los residuos "porque el Ayuntamiento solo va a recoger el residuo sólido homologable a doméstico".

Ante ello, la propuesta de los industriales, como ha explicado Pestaña es que el Ayuntamiento no les recoja ningún residuo, no les gire la tasa de basuras y contraten con las empresas de gestión la recogida de todos los residuos, pues consideran que lo que puede suponer la basura homologable a doméstica es una cantidad "muy pequeña", ya que la mayoría de lo que generan son residuos de tipo industrial de los que no se encarga el servicio de recogida de basuras.

Por el momento, aseguran que la respuesta del concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha sido que la ordenanza para regular este sistema ya está aprobada y que se deben atener a ella.

"Sé que ha bajado el IBI, un 5 por ciento y es de agradecer, pero es mucho más lo que vamos a pagar que lo que nos supone la rebaja del IBI", ha aseverado Pestaña, que ha cifrado el pago de la tasa de basuras en un máximo de 427 euros anuales para empresas de actividad industrial, mientras que los contratos anuales con las empresas de gestión de residuos se pueden situar en torno a "1.200 euros anuales".

Pedro Herrero ha recordado que el Ayuntamiento debe implantar por ley la tasa de basuras, pero recalca que "depende de la voluntad política del equipo de gobierno PP y Vox" la incidencia que este tributo tenga tanto en las empresas como en los ciudadanos.

Por ello, insiste en reclamar que se compense el coste de la parte correspondiente al servicio de recogida de esa tasa con la reducción del IBI, pues el 5 por ciento que se rebajará para el año que viene es insuficiente para compensar lo que se pagará por la tasa de basuras.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado la situación que se produjo en Valladolid en 2013, cuando "fue también el PP con Javier León de la Riva en la Alcaldía quien impuso la tasa de basuras sin compensar la subida con una rebaja del IBI", tal y como reclamó entonces la oposición, que argumentaba que desde 1984 el importe de la tasa de basuras que el alcalde Bolaños eliminó se sumó al recibo del IBI.

En 2015, han recordado, con la llegada al gobierno municipal de PSOE y VTLP cumplieron su compromiso de eliminar aquella tasa de basuras porque "era injusta".

EL "DISPARATE" DE LOS IMPUESTOS DE LAS ADMINISTRACIONES

En cualquier caso, el representante de los industriales de Argales ha querido dejar una crítica a los elevados impuestos que considera que aplican no sólo el Ayuntamiento sino también el Estado, "a través de sus diferentes organismos" y las autonomías.

"Es un disparate, los números no salen. No vale solo con pedir y hacer pagar, hay que ver la situación porque creamos empleo y riqueza. No puede ser, nos han cogido el número y nos comen", ha lamentado Pestaña.

Esa empresa que nos recoge todo lo que no son homologables a residuos domésticos pues nos dice, oye, por el mismo dinero recojo también los residuos domésticos que, en el caso de las empresas, es muy, muy, muy poco.