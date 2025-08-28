La iniciativa 'Negocio Rural' de la Diputación de Salamanca logra reactivar 100 negocios desde 2024

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de la Diputación de Salamanca, 'Negocio Rural', con la que se fomenta el relevo generacional de empresas en el mundo rural, ha conseguido salvar y reactivar un total de 100 negocios en municipios de la provincia desde que se puso en marcha a principios de 2024.

Se trata de un proyecto que conecta a los titulares de negocios que desean traspasarlos o alquilarlos con emprendedores interesados en asentarse en los pueblos y garantizar así la continuidad de servicios básicos y actividades económicas en las localidades, tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, entre marzo y abril de 2025 se han cerrado operaciones como el alquiler de un bar en Santa Marta, el restaurante del camping de Lumbrales, una peluquería de caballeros en Ciudad Rodrigo, una panadería en Martín de Yeltes, un restaurante en Parada de Rubiales, la venta de un restaurante en Tamames, o el alquiler de bares en Nuevo Amatos, Pedroso de la Armuña, Valdelacasa, Frades y otros municipios.

También se ha facilitado la venta de una ferretería en Sequeros, un restaurante en Nava de Francia o una finca rústica en Buenavista, entre otros ejemplos.

Actualmente, la plataforma cuenta con una cartera viva de más de 100 negocios disponibles, cifra que varía semanalmente, con predominio del sector de la hostelería (bares, restaurantes y alojamientos).

No obstante, también existen oportunidades en alimentación (panaderías, queserías, carnicerías o distribuidoras), servicios y comercio (peluquerías, academias, kioscos o zapaterías), sector primario (tierras de cultivo, explotaciones agrarias o cría de caballos) o industria (talleres de vehículos y maquinaria agrícola, cerrajería o instalaciones eléctricas).

El perfil de los emprendedores que se interesan en 'Negocio Rural' es muy diverso, y proceden tanto de la propia provincia de Salamanca, como de otros territorios como Vizcaya, Madrid, Toledo, Cáceres o Ávila.

La repercusión de la iniciativa también se refleja en la afluencia a las ferias presenciales organizadas para facilitar el contacto directo entre titulares y futuros emprendedores., y que han tenido lugar en La Alberca y Villamayor en 2024, y Santa Marta de Tormes y Béjar en 2025, han asegurado desde la Diputación.

Con estos resultados, la institución provincial ha asegurado que reafirma su compromiso con el desarrollo del medio rural y ofrece oportunidades reales de empleo y servicios que fijan población en los municipios de la provincia.