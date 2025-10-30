El Instituto Gaya Nuño de Almazán (Soria) acoge actividades sobre la vida y obra de Miguel Delibes a través de su nieto

De izda a dcha, Aguirre De Pablo, Delibes y de De Gregorio en el Instituto de Almazán (Soria) . - DELEGACIÓN JUNTA SORIA

SORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Gaya Nuño de Almazán, en Soria, ha acogido varias actividades sobre la vida y obra de Miguel Delibes a través de la participación de su nieto mayor, Germán Delibes. El centro ha participado en los actos programados con motivo de la actividad literaria 'El Otro Delibes', que desarrolla la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación y en colaboración con la Fundación Miguel Delibes.

"El objetivo de estas acciones es acercar la figura y la obra literaria de uno de los más importantes escritores del siglo XX a los escolares de Castilla y León y, a la vez, proporcionar a los docentes una herramienta pedagógica ideal para su uso en clase", ha indicado la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio.

Junto a la delegada ha asistido al acto el director provincial de Educación, Alfredo de Pablo; el director del centro adnamantino, Ángel Aguirre; y otros responsables de la Dirección Provincial y del instituto.

EL OTRO DELIBES

A través de la actividad 'El Otro Delibes', el nieto mayor del novelista, Germán Delibes, ha mantenido una charla coloquio con los alumnos y profesores del centro, para tratar facetas de la vida personal y literaria de su abuelo, haciendo un recorrido por su vida y obra.

Los alumnos han podido conocer, no solo aspectos de la obra literaria de Miguel Delibes, sino también otros más íntimos, a través de anécdotas familiares y recuerdos de las actividades y aficiones que nieto y abuelo compartieron, en particular la caza y el deporte, y que han servido para acercar la figura del escritor a los alumnos.

Germán Delibes, que ejerce habitualmente como maestro de Educación Primaria en un centro de la provincia de Valladolid, ha ilustrado la charla con una presentación en la que ha mostrado imágenes familiares inéditas relacionadas con anécdotas y vivencias compartidas con el autor, a la vez que ha dialogado con alumnos y profesores.

ACERCAR AL ESCRITOR

Este proyecto para acercar la figura y obra del escritor a los escolares incluye, además, la exposición itinerante 'Miguel Delibes ilustrador. La exposición sobre los dibujos de 'El Camino' se puede visitar en el IES Gaya Nuño, desde el pasado 15 de octubre y hasta el martes 4 de noviembre.

La muestra recorrerá las nueve provincias de Castilla y León, con el objetivo principal de mostrar una faceta poco conocida del escritor vallisoletano, como es la de dibujante, o más exactamente 'ilustrador' de su propia obra, acompañando a cada uno de los dibujos que Miguel Delibes hizo para su obra El Camino el pasaje (texto) de la novela al que hace referencia.

La exposición ha comenzado precisamente este año su recorrido por la Comunidad en Almazán.

21 TRABAJOS

Tal y como recuerda la Fundación Miguel Delibes, en 1941 el primer trabajo de Miguel Delibes en El Norte de Castilla, el periódico de Valladolid al que estuvo ligado toda su vida y del que fue director entre 1959 y 1963, fue el de caricaturista.

La muestra consta de veintiún dibujos, de los que veinte fueron realizados por Miguel Delibes para una edición norteamericana de El Camino, que se publicó en 1960, añadiendo poco tiempo después una nueva ilustración para la edición de la novela publicada en Londres en 1963.

Las ilustraciones se caracterizan por su trazo limpio y seguro, y por un cierto aire 'naif' que se acomoda perfectamente con el contenido de una novela que tiene como protagonista a un niño, Daniel, el Mochuelo, que recuerda experiencias, juegos y travesuras con sus amigos de infancia.

Este proyecto se ha llevado a cabo en los últimos años en cerca de un centenar de centros educativos de toda Castilla y León, promoviendo con ello el fomento de la lectura como herramienta fundamental para el aprendizaje de los estudiantes.

En Soria, la actividad literaria 'El Otro Delibes' y la exposición 'Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de El Camino' se han desarrollado ya en el IES Antonio Machado de la capital (curso 2021-22); el IES San Leonardo, en San Leonardo de Yagüe (curso 2022-23); el IES Picos de Urbión, en Covaleda (curso 2023-24); y en el IES Margarita de Fuenmayor, en Ágreda (curso 2024-25), contando en todos los centros con la presencia de Germán Delibes, nieto del escritor.