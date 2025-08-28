Interrumpida la circulación de tren entre La Robla (León) y Camponanes (Asturias) por un incendio próximo a la vía

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de tren entre La Robla (León) y Camponanes (Asturias) está interrumpida por un incendio forestal originado este jueves, 28 de agosto, en la localidad leonesa y que está próximo a la vía.

Adif ha informado, en su perfil en la red social 'X' sobre la interrupción de la circulación, que afecta a trenes de alta vekicudad que circulan entre León y Asturias.

En La Robla se ha originado un incendio este jueves a las 14.30 horas, según la plataforma de la Junta Inforcyl, que detalla que en el lugar se encuentre dos medios compuestos por agentes medioambientales y celadores.