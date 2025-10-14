Interrumpida de nuevo la circulación de Alta Velocidad entre Olmedo y Valdestillas (Valladolid)

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de que a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha vuelto a interrumpir la circulación entre Olmedo y Valdestillas, de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, tras el arrollamiento de una persona en el kilómetro 142 del trazado en Hornillos de Eresma, en un punto no autorizado de paso.

La circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, se ha interrumpido durante cuatro horas esta mañana tras el incidente a la espera de la autorización para que se pudiera reanudar el tráfico por parte de la autoridad judicial.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, de la que se hace eco Europa Press, en torno a las 10.30 horas se ha interrumpido la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, debido al accidente.

Más tarde, a las 14.41 horas, se ha restablecido la circulación por vía I con normalidad por el punto de la incidencia tras la autorización por parte de la autoridad judicial.

No obstante, pasadas las 19.00 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha explicado que a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha vuelto a interrumpir la circulación entre Olmedo y Valdestillas, de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid.