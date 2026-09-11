La Intitución Gran Duque de Alba abre el plazo para solicitar 15 becas de investigación sobre temas abulenses

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila, a través del Área de Cultura y de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA), ha convocado 15 becas de investigación sobre temática abulenses, en régimen de concurrencia competitiva, dotadas en total con 55.000 euros.

Las becas, que se han publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se podrán solicitar hasta el 25 de septiembre con el objetivo de "estimular, apoyar y financiar la realización de proyectos de investigación originales e inéditos y de tema libre sobre la provincia", según ha trasladado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En la Modalidad General son diez ayudas, de 4.000 euros cada una, a las que podrán optar investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente o formando equipo que, como mínimo, posean el título de Grado o Licenciatura.

Por su parte, para la categoría de Jóvenes Investigadores se han reservado cinco becas de 3.000 euros, a las que podrán concurrir quienes, además de cumplir los requisitos anteriores, sean menores de 35 años en la fecha de presentación de su solicitud.

En el caso de los equipos de investigación, todos sus integrantes deben cumplir esta condición, así como las personas que ya hayan recibido otras ayudas para el mismo proyecto de investigación no podrán solicitar estas subvenciones de la Diputación.

De igual modo, no podrán resultar beneficiarios aquellos que ya hayan conseguido alguna de las 'Ayudas a la investigación sobre temas abulenses' durante los tres últimos años, en cualquiera de sus modalidades.

Asimismo, toda la información relativa a estas subvenciones esta disponible desde este viernes en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Ávila.