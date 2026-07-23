Inversión de 3,7 millones para tres cuadrillas públicas de extinción de incendios forestales en León, Segovia y Burgos

Archivo - Efectivos de bomberos durante las labores de extinción del incendio de Garaño, a 25 de agosto de 2025, en Garaño, León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 3,7 millones de euros para tres nuevos cuadrilla públicas, que permitirán mantener operativos durante todo el año 21 bomberos forestales dedicados a labores preventivas y de intervención en incendios en las provincias de León, Segovia y Burgos.

Así, se han autorizado tres nuevos encargos a la empresa pública Tragsa para "reforzar" el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en las mencionadas provincias hasta abril de 2028.

Estas tres cuadrillas terrestres desarrollarán durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios cuando sea necesario.

El primero de los encargos, con una inversión de 1,24 millones de euros, permitirá disponer de una cuadrilla terrestre que actuará en montes de utilidad pública de los municipios leoneses de Acebedo, Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón y Riaño (comarca forestal de Riaño); Puebla de Lillo (comarca forestal de Boñar) y Prioro (comarca forestal de Cistierna).

El segundo, también con un importe de 1,24 millones de euros, estará destinado a la comarca forestal de Riaza (Segovia), donde la cuadrilla desarrollará su actividad en los términos municipales de Sepúlveda, Riaza, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Santo Tomé del Puerto y Ayllón.

Por su parte, el tercer encargo, dotado con 1,25 millones de euros, permitirá actuar en las comarcas forestales burgalesas de Lerma, concretamente en los municipios de Madrigal del Monte, Torrepadre, Peral de Arlanza, Villahoz, Santa María del Campo, Lerma, Nebreda, Tordomar y Olmillos de Muñoz.

También beneficiará a la comarca de Aranda de Duero en los municipios de Quemada, Tubilla del Lago, Villanueva de Gumiel, Nava de Roa, Olmedillo de Roa, Fuentenebro, Aranda de Duero y Baños de Valdearados.

Cada una de las cuadrillas estará integrada por siete bomberos forestales, con un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas, y ejecutará actuaciones de prevención y restauración forestal, como desbroces, clareos, podas y limpieza de márgenes de caminos, además de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructuras del medio natural, entre ellos la adecuación de pistas forestales, instalación de pasos de agua, construcción de badenes, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos y retirada de cerramientos deteriorados y otros elementos en desuso.

Estos medios permanecerán igualmente disponibles para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando las circunstancias lo requieran.

La Junta ha asegurado que para final de este año se alcanzará la cifra de 71 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será del 100 por cien en 2028.