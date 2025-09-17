Inversión de 379.000 euros para mejorar la PP-9031, "eje estratégico" entre Dueñas (Palencia) y Valladolid

PALENCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Diputación han destinado cerca de 379.000 euros para mejora la carretera PP-9031, un "eje estratégico" que une el núcleo urbano de la localidad palentina de Dueñas y el límite provincial con Valladolid a lo largo de 7,5 kilómetros.

La actuación ha supuesto una inversión de 329.141 euros, de los cuales 49.371 euros han sido aportados directamente por la Diputación de Palencia, mientras que la Junta ha contribuido con 279.770 euros a través del Fondo de Cooperación Económica Local General.

Tal y como han explicado desde la Diputación, el proyecto ha permitido renovar el firme de la carretera, que se encontraba muy deteriorado, y mejorar tanto la calzada como los arcenes y la señalización. Con ello se consigue una vía "más segura y cómoda" para los vecinos de Dueñas y los usuarios que circulan por este tramo de conexión con Valladolid.

Además de mejorar el pavimento, el proyecto incluye el repintado de la señalización horizontal y la mejora del balizamiento, para garantizar mejores estándares de seguridad de los usuarios.