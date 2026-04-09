Inversión de más de 656.000 euros en reparar de emergencia la SG-205 entre Cerezo de Abajo y Cuéllar (Segovia)

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha conocido la declaración de emergencia de las obras de reparación del pavimento de la carretera SG-205, en varios tramos comprendidos entre Cerezo de Abajo y Cuéllar (Segovia), con un presupuesto de 656.007 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses.

Las obras se están ya en curso en la SG-205, que conecta Cerezo de Abajo (N-I) con Cuéllar (A-601), forma parte de la red autonómica de carreteras como vía complementaria preferente y constituye uno de los itinerarios más utilizados en dirección a Madrid, con una intensidad de tráfico destacada.

Esta vía se vio afectada por las persistentes lluvias y las bajas temperaturas registradas durante los meses previos, que provocaron un deterioro progresivo del firme, en el que se ha hecho necesaria una actuación específica para su recuperación.

Ante esta situación, la Junta ha optado por la tramitación de emergencia con el objetivo de actuar con "rapidez y eficacia" sobre los tramos más afectados y restablecer las condiciones adecuadas de circulación.

Las obras consisten en el fresado y reposición del firme entre los puntos kilométricos 0+000 y 19+000, para mejorar la regularidad del pavimento y favorecer una conducción más "cómoda y segura".