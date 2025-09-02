Investigadores de la UCAV participan en Noruega en una nueva reunión del proyecto europeo AIdesignTEX

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) participa en una nueva reunión de AIdesignTEX, realizada en la Universidad de Stavanger (UiS), para desarrollar herramientas tecnológicas - UCAV

ÁVILA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de sus grupos de investigación DEKIS, ESODS e ITH, ha participado en una nueva reunión del proyecto AIdesignTEX, celebrada en la Universidad de Stavanger (UiS), en Noruega.

La iniciativa, financiada por la Comisión Europea, tiene como objetivo desarrollar herramientas tecnológicas que impulsen la sostenibilidad y la economía circular en el sector textil.

En el encuentro, los investigadores de la UCAV han compartido sesiones de trabajo con representantes de las universidades socias de Lodz (Polonia), Gante (Bélgica) y Stavanger (Noruega), anfitriona en esta ocasión, y han revisado los avances logrados hasta ahora, además de coordinar las próximas acciones dentro de AIdesignTEX.

El proyecto busca aplicar herramientas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en la industria textil con el fin de favorecer el reciclaje y optimizar el uso de recursos, según ha informado la propia Universidad Católica de Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

Entre sus objetivos se encuentran la reducción del consumo de agua y energía, la utilización de tintes y materiales más seguros, así como una mayor durabilidad de los productos.

Además, AIdesignTEX persigue reforzar la conexión entre las instituciones académicas y la industria, de modo que los resultados de la investigación puedan aplicarse de manera práctica en el sector textil.