Investigadores de la ULE abordan desde la ciencia los incendios forestales de León el próximo día 24

Incendio Fasgar, en León, uno de los fuegos producidos este verano en la provincia. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León (ULE) celebrará el próximo día 24 de septiembre el III Ciclo de Conferencias de Investigación y Divulgación Científica con una mesa redonda sobre los incendios forestales en la provincia de León que será moderada por Rayo Pinto Prieto, miembro de la Asociación de Investigadores en Formación de la ULE.

En este encuentro participarán los investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales Andrés Merino Suances, doctor de Física Aplicada; Eduardo García Ortega, catedrático de Física Aplicada; Elena Marcos Porras, catedrática de Ecología; Iván Prieto Aguilar, doctor de Ecología; José Manuel Fernández Guisuraga, doctor de Ecología y la catedrática de Ecología Leonor Calvo Galván.

La cita será el miércoles día 24 de septiembre a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales y está abierta a estudiantes, profesorado y público general interesado en profundizar en los incendios forestales que han tenido lugar este año en la provincia de León, dada la magnitud del impacto ecológico y social de los mismos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La actividad forma parte del III Ciclo de Conferencias de Investigación y Divulgación Científica y busca dar visibilidad a la labor científica que desarrolla la ULE en un tema de especial relevancia para la sociedad leonesa.

Cada ponente expondrá su labor investigadora ligada a varias temáticas sobre la crisis actual de los incendios y las aportaciones de la ULE; el papel de la meteorología y el cambio climático en la propagación de los incendios forestales o la importancia del suelo como elemento crítico tras el fuego.

Igualmente, se abordará el papel "crucial" de la IA y la teledetección en la evaluación de severidad y perímetros de incendio y, por último, la necesidad de trasladar este conocimiento a la sociedad a través de iniciativas como Biometac, Expouniversidad o Plantando Cara al Fuego, especialmente en el medio rural.

La entrada es libre hasta completar aforo y, para fomentar la participación, se ha habilitado un formulario online donde el público podrá plantear preguntas que serán recogidas por el moderador.