Investigan a una mujer por el incendio que afectó a 178 hectáreas y al castillo de Iscar

Vista aérea de la zona afectada por el incendio de Íscar, que llegó hasta el castillo. - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid esta investigado a una mujer, de nacionalidad extranjera y vecina de Íscar, como presunta autora del incendio forestal que se produjo el pasado 14 de julio en la localidad u que afectó a 178 hectáreas de superficie y al castillo de este municipio.

El pasado 14 de julio se declaró un incendio en la zona de interfaz urbano-forestal en la localidad de Íscar que afecto a 178 hectáreas de superficie, principalmente masa forestal, y que llegó a alcanzar el Castillo, declarado BIC, que se vio afectado por las llamas tanto en el exterior como en el interior, ya que el fuego calcinó un establecimiento hostelero.

Las primeras investigaciones situaron el origen del incendio en las inmediaciones de las instalaciones de una empresa de carpintería, sin que el fuego guardara relación con la actividad desarrollada por dicha empresa.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del incendio, la Guardia Civil, en colaboración con la Brigada de Incendios de la Junta de Castilla y León, llevó a cabo numerosas pesquisas para determinar las circunstancias del inicio del fuego y esclarecer su autoría.

Las investigaciones permitieron identificar a una mujer que seencontraba en las proximidades del punto de inicio del incendio en el momento en el que se produjo y que reside de manera "esporádica" en unas instalaciones anexas a la zona.

Tras analizar las circunstancias del incendio y descartar la existencia de otras actividades en el entorno que pudieran haberlo originado, los agentes de la Guardia Civil apuntan a que el fuego pudo iniciarse como consecuencia de un uso negligente del fuego, posiblemente durante la quema de restos o de vegetación seca existente en las inmediaciones.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a investigar a esta persona como presunta autora, por imprudencia grave.