Íscar anuncia que la Diputación de Valladolid trabaja en una campaña de promoción turística del eclipse solar de 2026

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha adelantado que la institución provincial trabaja en una campaña de promoción turística de cara al eclipse solar del 12 de agosto de 2026, con el objetivo de "canalizar y aprovechar todas las acciones promocionales" y coordinar actividades en los municipios de la provincia.

Lo ha hecho en el marco de la clausura el IX Foro de Turismo celebrado en el Castillo de Fuensaldaña que ha reunido a expertos nacionales en turismo astronómico bajo el lema 'Una mirada al cielo'.

El presidente provincial ha hecho énfasis en que esste eclipse solar es una "oportunidad única" y se ha mostrado "convencido" de que las conclusiones que se extraigan del foro se convertirán en los ejes de trabajo del Patronato de Turismo de la Diputación para el próximo año.

Íscar ha finalizado su intervención con un agradecimiento a la labor de los participantes, ponentes y técnicos de la institución: "El futuro del turismo de Valladolid se escribe con el esfuerzo de todos ustedes".

El IX Foro de Turismo de Valladolid ha reunido a destacados expertos del ámbito científico y turístico, como la presidenta de la Fundación Starlight y directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, Antonia Varela; el director del Observatorio Nacional, Rafael Bachiller; Jorge Monzón y Alejandro Catalá, representantes de la Comisión Nacional del Eclipse y miembros de las asociaciones astronómicas vallisoletanas GUA-Syrma, así como representantes de proyectos de referencia como Cielo y Tiedra, Stellarium Ávila o Cosmoción, entre otros.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Asimismo, durnate su intervención, ha subrayado que si la colaboración público-privada es esencial en cualquier sector económico, en el turístico "no sólo es esencial sino vital", al recordar que el turismo, junto a la agroalimentación, "es la herramienta más poderosa que tenemos para fijar población y generar empleo de calidad en el medio rural".

El presidente ha incidido en la capacidad del encuentro para reunir "a profesionales, empresarios, técnicos y alcaldes, y de esa sinergia nace el valor de esta iniciativa".

También ha recordado que en ediciones anteriores el foro ha abordado ámbitos como el enoturismo, el turismo sostenible, el cultural o las recreaciones históricas, y que en esta ocasión, el foro ha llevado por lema 'Una mirada al cielo' y ha contado con algunos de los especialistas de mayor relevancia del panorama nacional en materia astroturística.

Por otra parte, Íscar ha afirmado que la institución provincial apuesta por un modelo turístico competitivo y diversificado en nuestra provincia que se ha "identificado como lugar de alto interés por contar con una oferta en la que el enoturismo hace de cabeza tractora de otros recursos como la gastronomía, el patrimonio ambiental, cultural y, cómo no, el astroturismo".