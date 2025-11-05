Íscar cree que Vox es quien debe que explicar su decisión en Medina tras la generosidad del PP al ofrecer una concejalía

El presidente del PP de Valladolid y de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, (d) junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, considera que el grupo de Vox es el que tiene que dar explicaciones sobre su decisión "unilateral" en Medina del Campo, donde ha roto el acuerdo de Gobierno que mantenía con PP y Medina Primero y ha recordado la "generosidad" de los 'populares', que ofrecieron a la formación de Abascal una concejalía sobre asuntos de inmigración.

Íscar, en el marco de una visita al Servicio de Apoyo a Municipios de la Diputación de Valladolid que preside, se ha referido así a la decisión de Vox de "romper" con el PP en el Ayuntamiento de Medina, por lo que el concejal de Empleo e Industria, Alberto Amigo, deja su responsabilidad dentro del Gobierno municipal y pasa a la oposición junto a su compañera de partido y portavoz, Atenea Santana.

Conrado Íscar ha asegurado que la gestión en Medina está siendo "normal", con un "antes y un después" desde que gobierna el PP y cree que compete "a quien se retira del grupo de gobierno" dar explicaciones, algo que no ha querido hacer al no tener "toda la información".

El presidente del PP ha explicado que habló este martes con el alcalde de Medina y portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Guzmán Gómez Alonso, quien ha recordado que ofreció a Vox una concejalía de inmigración y otros temas que preocupan a Medina del Campo.

"Yo creo que ahora hay que ser prudentes, hay que estar tranquilos y, bueno, pues en el día de hoy y durante esta semana tendremos más datos sobre esa decisión unilateral que ha tomado Vox", ha asegurado.

Íscar ha insistido en que quien tiene que hablar y dar explicaciones es "quien se va, no quien se queda" y ha reiterado que se ha trabajado "muy bien", tras lo que ha apuntado que la "generosidad" por parte del alcalde y del Grupo Popular "ha sido toda", pero en este caso y "día a día" se encuentran con cosas que no tienden.

"Yo pertenezco a la formación del Partido Popular y, en todo caso, si debo, hablaré de mi partido, no de, en este caso, un partido al cual no pertenezco", ha concluido.