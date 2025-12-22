La ITV sube un 3% en CyL en 2026 por el IPC

Archivo - ITV, Itvasa, inspección técnica de vehículos - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Industria ha actualizado las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla y León para 2026 con un incremento del 3 por ciento ligado al IPC nacional entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Las nuevas tarifas para inspecciones periódicas, que entran en vigor el 1 de enero de 2026 y no incluyen tasas ni impuestos, fijan el componente de seguridad en 15,58 euros para vehículos de categoría L (ciclomotores y motocicletas), 30,95 euros para turismos y vehículos hasta 3.500 kilos o maquinaria agrícola, y 40,93 euros para los de más peso.

El control de emisiones se encarece a 7,89 euros para vehículos catalizados, 15,60 euros para diésel hasta 3.500 kilos -lo que suma 46,55 euros en total para un turismo diésel ligero- y 22,73 euros para diésel pesados, con una segunda inspección gratuita si se realiza en plazo.

Para inspecciones por reforma, se aplicará la mitad del componente de seguridad en casos sin periódica completa (7,79 euros para categoría L, 15,48 euros hasta 3.500 kilos y 20,41 euros para pesados), más 9,83 euros de gestión administrativa, mientras que las extraordinarias para vehículos importados alcanzan los 120,18 euros.

El pesaje voluntario costará 3,80 euros, y la norma recuerda las competencias autonómicas en ITV transferidas por reales decretos de 1982 y 1984, así como adaptaciones a directivas europeas y acuerdos sectoriales para vehículos accidentados o del EEE.