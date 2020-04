IU pide rectificar a Casado por acusar a voluntarios de refuerzo en hospitales de no acudir cuando se les llama

VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Castilla y León ha calificado de "irresponsables" las declaraciones de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en las que lamentaba que los voluntarios sanitarios que se han apuntado para reforzar hospitales no acuden cuando se les llama.

"Les pido que cuando se les llame, acudan, por favor. No solo es apuntarse en la página, es responder cuando se les requiere", son las manifestaciones que han merecido el reproche del Área de Sanidad de IU en Castilla y León.

Para la coalición, tales declaraciones "no solo intentan

desviar la atención mediática y poner el foco en los profesionales,

sino que además no son ciertas ya que desde el Área de Salud de

IUCyL se tiene constancia de varios profesionales sanitarios

apuntados como voluntarios que no han recibido ninguna llamada

para acudir a los puntos más conflictivos".

Por ello, Carmen Franganillo, coordinadora de Salud, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha exigido que la consejera rectifique y matice sus palabras, asumiendo la responsabilidad

y no culpando veladamente a los profesionales de no acudir a la llamada.

"Las palabras de la consejera no sólo no son ciertas, sino que es tremendo que intente culpabilizar al colectivo de su nefasta gestión de la crisis sanitaria y de su propio desconocimiento de lo que sucede en su ámbito."

Además, IUCyL ha pedido una mejor organización entre las distintas gerencias de área y que se trabaje de forma adecuada el voluntariado de personas profesionales, dotando de las suficientes medidas de seguridad y de seguro de responsabilidad civil, además de clasificar a éste según las funciones que podrá desempeñar.

IU también acusa a la consejera de echar balones fuera y de responsabilizar de la situación al Gobierno central tras años de

recortes en la CCAA y de la falta de organización de sus recursos, así como del proceso de desmantelamiento de la Atención Primaria en las zonas rurales.

IUCyL reitera por tanto sus peticiones de "organización y responsabilidad, dos cualidades de las que parece carecer la consejera, además de una disculpa pública para las y los profesionales de la CCAA. Es necesario que las personas que llevan las políticas de la Junta en las que se basa la sanidad pública crean realmente en ella", sentencia Franganillo.