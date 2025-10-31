IU plantea 20.000 viviendas en CyL para acabar con el problema habitacional y frenar la despoblación

IU plantea 20.000 viviendas en Castilla y León para acabar con el problema habitacional y frenar la despoblación. - IU CYL

PALENCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida propone habilitar 20.000 viviendas en Castilla y León para acabar con el problema habitacional, la especulación y como medida para frenar la despoblación. Así lo han anunciado hoy en Palencia el secretario general del PCE y diputado por Sumar, Enrique Santiago, y el coordinador autonómico y candidato a la Junta, Juan Gascón.

Ambos han desgranado un Plan de Vivienda que plantea 6.400 viviendas nuevas, otras 4.000 adquiridas a la Sareb y rehabilitar otras 9.600, todo ello con un presupuesto de 2.000 millones de euros en cuatro años, que además generaría 15.000 empleos en la región.

La iniciativa busca garantizar la vivienda como un derecho humano, combatir la especulación del sector y ayudar a frenar la despoblación del medio rural, además contempla acabar también con los alquileres inasequibles. Para ello, IU propone incrementar el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado en 62.000 millones de euros, lo que supondría 3.000 millones adicionales para Castilla y León, un 40 por ciento de ellos destinados a políticas de vivienda.

Enrique Santiago ha recordado las acciones impulsadas por IU a través del Grupo Parlamentario Sumar y las 40 iniciativas presentadas en lo que va de legislatura, nueve de ellas de ámbito estatal y el resto territoriales. Santiago ha insistido en que la vivienda "es un derecho, no un negocio", y ha defendido la implantación de mecanismos eficaces para limitar los precios de los arrendamientos mediante la declaración obligatoria de zonas tensionadas.

También ha insistido en la necesidad de frenar la "turistificación y la gentrificación", que trasladan el negocio hotelero a las viviendas del centro y provoca subidas de precios, como ya ocurre en ciudades como Valladolid, a la que ha puesto de ejemplo.

El diputado ha criticado la gestión del Partido Popular por ceder viviendas pública a fondos de inversión internacionales y también ha reclamado una "actitud más estricta con la Sareb", y ha pedido que se convierta en el núcleo de una agencia pública de vivienda. Asimismo, ha defendido la posibilidad de limitar los precios del alquiler y la creación de viviendas públicas para ofrecerlas con rentas asequibles.

También se ha referido a las hipotecas Redal, que permite perseguir al deudor más allá del bien hipotecado con todos sus bienes presentes y futuros, y garantizar una dación en pago que evite la "muerte civil" para quienes no pueden hacer frente.

Por su parte, Juan Gascón ha destacado el compromiso de IU con el medio rural y se ha referido a la paradoja de que en Castilla y León la despoblación convive con la falta de vivienda para quienes quieren quedarse en los pueblos.

El coordinador regional ha acusado al PP de ser "incapaz" de articular una política de vivienda en los 38 años que lleva gobernando en la región. "Entienden la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho humano", ha señalado.

El plan de vivienda surgió de un encuentro programático celebrado hace diez días en Valladolid y defiende un modelo que convierta la política de vivienda en motor de desarrollo sostenible, atendiendo a la transición ecológica y el empleo verde. El plan incluye, además, incentivos específicos para la población juvenil y regulación del mercado de alquiler en función de los ingresos.