El IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid 2025-2028 contempla casi 100 medidas dirigidas a 33.000 menores

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid 2025-2028 contempla 95 medidas dirigidas a algo más de 33.000 menores de 14 años que viven en la ciudad con el fin de construir "una ciudad más inclusiva, más integradora, más participativa, más respetuosa en definitiva con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes".

Así lo ha señalado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha presentado el nuevo plan acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, el cual se ha elaborado tras una doble evaluación del anterior, una intermedia en 2023 y otra final en marzo de 2025.

El primer edil ha explicado que el informe final refleja un alto grado de ejecución del tercer plan (2021-2024) con un 81 por ciento de las acciones cumplidas, mientras que un estudio diagnóstico con un análisis documental y sociodemográfico complementado con una encuesta a la población infantil de la ciudad señala una consideración "muy positiva" de Valladolid como lugar para vivir, con una nota de 8,5 sobre 10.

Al mismo tiempo, ha aclarado el alcalde, se habla de un margen de mejora, como señalan los niños, en aspectos concretos como el tráfico, la seguridad, la limpieza o la propia oferta de ocio para adolescentes.

"En definitiva, claves que nos acontece también a los mayores de saber que estamos en una gran ciudad y que es una ciudad que necesita también seguir avanzando en los distintos ámbitos concretos y específicos", ha apuntado Carnero.

Además, ha incidido en que la aprobación de este plan enlaza con algo "muy importante" que persigue el equipo de Gobierno como es la renovación del sello 'Ciudad Amiga de la Infancia'.

De esta forma, con la evaluación, la diagnosis y los análisis que se han hecho en mesa de trabajo, se ha elaborado un plan que tiene una "alineación" con los derechos recogidos tanto en la Convención de los Derechos de la Infancia y la Constitución con unos principios orientadores, en primer lugar, basados en la no discriminación, el interés superior del menor, la participación, la "integralidad", la igualdad de oportunidades, la prevención y la cooperación, ha explicado.

PLAN TRANSVERSAL

En este marco, la concejal de Educación y Cultura ha concretado que el plan tiene un presupuesto de 50.000 euros dentro de las cuantías asignadas a infancia, pero cada concejalía trabaja "transversalmente" con infancia y juventud y tiene su propio presupuesto.

Además, Carvajal ha señalado diferencias "fundamentales" con respecto al texto anterior, una de ellas que es la primera vez que el Ayuntamiento redacta su propio plan sin contratarlo a una empresa externa y, por otro lado, que es también la primera ocasión en la que se ajusta estrictamente a las acciones, derechos y objetivos establecidos por Unicef, algo que no hacían los anteriores y "dificultaba sobremanera" la posibilidad de su evaluación para obtener el sello Ciudad de la Infancia.

El nuevo plan se dirige a una población que supone casi el 11 por ciento del total de habitantes de Valladolid, con unos 33.125 menores de 14 años de casi 303.500 ciudadanos.

La estructura del plan ha seguido el criterio marcado por Unicef en la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia y se estructura en cinco grandes áreas estratégicas, dos que tienen carácter transversal, con un conjunto de 95 medidas.

La primera de las áreas recoge la necesidad de difundir y promocionar los derechos de la infancia, con el impulso de acciones educativas e institucionales que sensibilicen sobre los derechos de los menores, con especial atención a los más vulnerables, entre otros lugares en los centros públicos y centros escolares. Se contemplan 17 acciones, entre las que también están actividades para prevenir la violencia y el acoso escolar, con el refuerzo de la convivencia en entornos escolares y la promoción de valores de respeto, corresponsabilidad e inclusión.

Precisamente en el ámbito de la prevención de la violencia y el acoso escolar, Irene Carvajal ha asegurado que es un tema que les preocupa mucho, más tras los casos conocidos recientemente, y por ello ha señalado que hay acciones concretas como talleres con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, es decir, con los profesionales en la materia, además de ciclos de conferencias por parte de "ponentes de primer nivel" como Javier Urra o Pedro García Aguado, al que se recuerda por "Hermano Mayor".

A todo ello se suma la figura del Agente Tutor, un policía local que está en contacto con los menores porque muchas veces estos no quieren hablar de acoso con los padres por "vergüenza, miedo" u otras razones y esta figura puede ser la de una persona cercana, empática y formada que suele estar a la salida de los colegios.

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO

Una segunda área cuenta con un conjunto de ocho acciones y se refiere a una participación de la infancia y la adolescencia, en la que se incluyen acciones para la difusión de información y de sensibilización en los propios centros educativos, el refuerzo de la estructura participativa mediante la consolidación del Consejo Municipal de la Infancia y la elaboración de una guía de recursos que ofrece apoyo técnico y económico a todas las entidades que trabajan con menores.

El tercer apartado de la guía, que cuenta con 26 acciones, es la que se refiere a "un ámbito fundamental" como es la garantía de los servicios esenciales y con ella se persigue promover el bienestar físico, emocional y social, con actuaciones de salud mental, uso responsable de las tecnologías y prevención de conductas de riesgo, educación afectivo sexual o medidas para facilitar prestaciones y apoyos a familias.

Una cuarta áreas es la que se refiere a los entornos seguros y respetuosos con la infancia y la adolescencia y recoge 15 acciones que se concretan en medidas para garantizar la movilidad segura en zonas como los entornos escolares, la adaptación y mejora de espacios urbanos, la eliminación de barreras arquitectónicas y todo lo que tiene que ver con actividades para educar y sensibilizar en el respeto y cuidado del propio entorno urbano.

La quinta y última recoge el compromiso con el derecho a vivir la infancia, que cuenta con 20 medidas que persiguen, en primer lugar, un fomento y una potenciación de la oferta cultural, de la actividad física y deportiva, así como acciones que faciliten el tiempo de juego y ocio "de calidad" con espacios específicos para menores, guías de recursos y el incremento de la propia oferta bibliotecaria.

A estas se suman dos líneas transversales como la 'Estructura y políticas locales', que integra la perspectiva de infancia en todas las políticas públicas del Ayuntamiento, algo que el alcalde considera "fundamental" para lograr los objetivos del plan, y la de la 'Gobernanza', centrada en mejorar la coordinación interna y externa del Ayuntamiento con el refuerzo también de la participación ciudadana.

Carnero ha explicado que la coordinación interna le corresponde a la Concejalía de Educación y Cultura y la externa también desde la propia Concejalía con el Consejo de la Infancia y la participación de todas las entidades integrantes del mismo.

También se ha elaborado una versión "fácil" accesible en formato digital para el manejo de los menores y que estos puedan interiorizar el plan, estructurado, pautado, planificado y que permite seguir una hoja de ruta.

El IV Plan prevé un sistema de evaluación estructurado en tres niveles --proceso, resultados e impacto-- con informes bianuales y una evaluación externa final que medirá el grado de cumplimiento y las mejoras logradas en la vida de la infancia y la adolescencia vallisoletana.