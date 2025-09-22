La IX edición de Voces de Mujer arranca este miércoles con una mesa redonda de defensoras de Derechos Humanos

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IX edición de Voces de Mujer, organizada por la asociación de sexología Dialogasex, arranca este miércoles, 24 de septiembre, con una mesa redonda de defensoras de Derechos Humanos en la que intervendrán Noemí Lara Rodríguez, Elena Parrilla de Diego y Beatriz Castañeda.

Se trata de la primera jornada de la novena edición de la cita, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el Centro Municipal de Igualdad, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Noemí Lara Rodríguez, integradora social y diplomada en Trabajo Social, especializada en Igualdad oportunidades y violencia de género, será una de las protagonistas de la mesa redonda. Vinculada inicialmente al movimiento asociativo a través de la Asociación de Mujeres La Rondilla, actualmente y desde hace ocho años forma parte del equipo del Programa Oblatas Centro Albor.

Por su parte, Beatriz Castañeda Aller es periodista internacional y escribe desde una mirada feminista y en favor de los Derechos Humanos. Es colaboradora en medios como El Salto, Diario Red o Pikara Magazine, lo que ha compaginado con su trabajo en la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz y su labor como profesora de Periodismo en la Universidad de Valladolid.

Elena Parrilla de Diego es licenciada en Derecho y, en la actualidad, trabaja como Técnica Jurídica en el Ayuntamiento de Valladolid. Asimismo, colabora como activista con Amnistía Internacional desde 2011 especialmente en área de Mujeres, del que fue coordinadora de Castilla y León, y el Área de Inmigración y Racismo.

Esta mesa alrededor de los Derechos Humanos vendrá acompañada de la entrega del II Premio Promoción de Derechos Sexuales el jueves 9 de octubre a las 19.00 horas en el Aula Mergelina de la Universidad.