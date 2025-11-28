'Un jardín habitado' ofrece en el Museo de León una relectura colectiva y contemporánea de 'El jardín de las delicias'

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, durante la inauguración de la exposición 'Un jardín habitado' en el Museo de León. - JCYL

LEÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de León acoge desde este viernes el proyecto expositivo fotográfico 'Un jardín habitado', que ofrece a través de las obras de más de 90 artistas leoneses una relectura colectiva y contemporánea de 'El jardín de las delicias' de El Bosco.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego; el director del Museo de León, Luis Grau y el comisario de la exposición, Pablo Martínez, ha inaugurado este viernes la muestra fotográfica que en torno a la obra internacionalmente conocida de El Bosco, la cual comentan, versionan y transforman en un proceso creativo "inédito".

La exposición podrá visitarse de forma gratuita de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.00 a 19.00 horas por las tardes, mientras que los domingos el horario de apertura será de 10.00 a 14.00 horas.

En la muestra se exhiben aportaciones fotográficas de 91 artistas, principalmente pintores e ilustradores vinculados al ámbito leonés, quienes han reinterpretado la obra original a través de un proceso creativo "único", según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

Permanecerá abierta hasta el domingo 25 de enero de 2026 y está concebida y producida por Espacio_E, con el apoyo del Museo de León. La muestra distribuye la obra original en fragmentos asignados a cada artista, manteniendo la estructura y proporciones del tríptico para reconstruirlo visualmente en su integridad.

El resultado es una instalación coral que dialoga entre la memoria iconográfica de El Bosco y las prácticas artísticas contemporáneas, conformando un nuevo 'Jardín' habitado por la diversidad expresiva actual.

Cada artista participante exhibe, además de la obra colectiva, una pieza individual, ofreciendo un recorrido paralelo por las distintas técnicas y discursos plásticos que caracterizan el panorama artístico leonés contemporáneo.

La muestra incluye trabajos de alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de León y de cuatro centros educativos de la ciudad: Dominicas, Maristas San José, Maristas Champagnat y Agustinos, subrayando la importancia de la formación artística y la creatividad en las nuevas generaciones.