Javier Alfonso Cendón y Salvador Vidal, cabezas de lista del PSOE al Congreso y al Senado por León

El Comité Provincial del PSOE de León, celebrado en Boñar, ratifica las candidaturas a las Cortes Generales para las elecciones del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

LEÓN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de León ha ratificado este miércoles en Boñar a los candidatos a las Cortes Generales para la cita electoral del 29 de noviembre, con Javier Alfonso Cendón como cabeza de lista al Congreso y Salvador Vidal como número uno en la candidatura al Senado.

Las candidaturas aprobadas buscan representar al conjunto de la provincia, en una apuesta por la unidad y la cohesión del socialismo leonés, según fuentes del PSOE.

Con este acuerdo la formación política afronta los próximos comicios electorales con el objetivo de "volver a ganar las elecciones generales y revalidar la confianza de la ciudadanía" en el proyecto socialista.

La formación ha reivindicado el liderazgo de Pedro Sánchez y su voluntad continuar con el impulso desde el Gobierno de España a políticas que amplíen derechos, refuercen los servicios públicos y mejoren la vida de las personas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

De esta forma, el Comité Provincial busca reafirmar la unidad del partido y el compromiso del PSOE de León para trabajar de forma conjunta en una campaña que permita trasladar el proyecto socialista a cada rincón de la provincia.

La lista al Congreso de los Diputados, encabezada por Javier Alfonso Cendón, cuenta con Lorena Valle Alba como número dos; Alfonso Álvarez García como número tres y Josefa Ajenjo Rodríguez en cuarto lugar. Completan la candidatura como suplentes Alberto Ferrer Espinosa, Ainoa López Rey, Manuel Mesa Garrido y Beatriz del Valle Vallinas.

En cuanto a la candidatura socialista a la Cámara Alta, presenta a Salvador Vidal al frente, con María Begoña Bermúdez Riera y Ángel Rodríguez Liébana como suplentes, y está integrada por Leticia Martínez Andrés como número dos, con Antonio García Arias y María Pilar Carrasco Martínez como suplentes y, en tercer lugar, se presenta Manuel Alfonso González con Silvia María Cao Fornís y Gabriel Folgado Álvarez como suplentes.