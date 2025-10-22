El jefe superior de Policía de CyL, primer galardonado en la III Gala Solidaria de la Fundación Juntos por una Sonrisa. - RICORDICOMUNICACIÓN

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS) La Fundación Juntos por una Sonrisa ha anunciado el primero de los tres galardonados de su III Gala Solidaria que se celebrará el próximo día 29 de mayo, a las 17.00 horas, en el Auditorio Municipal Emiliano Allende de Medina del Campo. El reconocimiento será para Juan Carlos Hernández Muñoz, jefe superior de Policía de Castilla y León, por su destacada labor social, su compromiso con los valores de servicio público y su cercanía con las iniciativas solidarias de la Fundación.

La Gala Solidaria Juntos por una Sonrisa se ha consolidado como uno de los eventos benéficos más importantes de la provincia, reuniendo cada año a personalidades del ámbito social, cultural y solidario para reconocer a quienes contribuyen con su trabajo a mejorar la vida de los demás.

En esta tercera edición, además de los tres premios principales, se entregarán tres menciones especiales, una de ellas al periodista medinense Javier Serrano, por su trayectoria profesional y su apoyo constante a la difusión de los valores sociales y culturales de la comarca, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

Los nombres de los otros premiados se dará a conocer en las próximas semanas.

La gala servirá también como antesala del II Encuentro Nacional del Juguete, que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo, un evento organizado por la Fundación y el Museo del Juguete de Medina del Campo, con conferencias, exposiciones, mercado de coleccionismo y actividades para toda la familia.

Desde su creación, la Fundación Juntos por una Sonrisa trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad, gestionando proyectos solidarios tanto en España como en Cuba, y promoviendo valores de empatía, inclusión y cooperación a través del Museo del Juguete, el más grande de España.