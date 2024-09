José Sanchis Sinisterra recibirá el Premio de Honor en el 45º Festival de Teatro Ciudad de Palencia

PALENCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 45 Festival de Teatro Ciudad de Palencia, que se celebrará entre el 16 y 28 de septiembre, rendirá homenaje a los autores contemporáneos vivos, destacando la figura del dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, quien recibirá un Premio de Honor por su destacada trayectoria en la literatura española.

El evento, compuesto por seis obras en la sección oficial a concurso, ha sido presentado este jueves 5 de septiembre en el Teatro Principal de Palencia de la mano del concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, quien ha destacado la relevancia de José Sanchis Sinisterra, cuyas aportaciones de a la teoría de la dramaturgia "son fundamentales para comprender la evolución del teatro español de finales del siglo XX y principios del XXI".

Además, la programación oficial contará con la participación de reconocidos nombres de la escena, como Malena Alterio, Cayetana Guillén Cuervo, Clara Sanchis o Nacho Guerreros, quienes protagonizarán algunas de las seis obras en concurso, entre las que se encuentran 'Los desiertos crecen de noche', '14.4', 'Los amigos de ellos dos', 'Manual para armar un sueño', 'Pandataria' y 'Dos tronos. Dos reinas'.

PROGRAMACIÓN

El festival arrancará, oficialmente, el 16 de septiembre con la entrega de los premios al mejor actor, actriz, dirección y escenografía de la pasada edición.

Carmen Gallardo recibirá el Premio a Mejor Actriz por su interpretación en 'El Avaro de Molière', mientras que José Vicente Moirón será galardonado como Mejor Actor por su trabajo en 'Jerusalem de Jez Butterworth'.

El Premio a Mejor Dirección será para Ricardo Iniesta por 'El Avaro' y Ángel Calvente se llevará el galardón a la Mejor Escenografía por su labor en 'El Verdugo'.

Finalmente, será el turno del dramaturgo Sanchis Sinisterra, distinguido con el Premio de Honor por su trayectoria como autor teatral, a lo que precederá la puesta en escena de 'Los desiertos crecen de noche', una de sus obras.

El programa continuará el 19 de septiembre con la obra '14.4' de la compañía Cía. Barco Pirata.

Este drama aborda el viaje que separa dos mundos distantes apenas 14,4 kilómetros, centrándose en la historia de Ahmed, un niño que huye del maltrato familiar en Tánger.

Con un lenguaje lírico y realista, la obra explora la lucha por la supervivencia y el sueño de una vida mejor.

El 20 de septiembre será el turno de la comedia 'Los amigos de ellos dos', de Cía. Producciones Off. Interpretada por Malena Alterio y David Llorente, la obra reflexiona sobre la percepción del lugar que ocupamos en la sociedad y el impacto de las relaciones personales.

El 26 de septiembre, la compañía Cía. La Zaranda presentará 'Manual para armar un sueño', una obra que ofrece una visión crítica sobre un mundo hostil y mercantilizado, con actuaciones destacadas de Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos.

Esta pieza, que evoca la esperanza y el poder de los sueños, promete una experiencia teatral conmovedora.

'Pandataria', programada para el 27 de septiembre, dirigida por Prod. Pentación y encabezada por Cayetana Guillén Cuervo, narra una oda a los excluidos, combinando diferentes lenguajes artísticos para transmitir un mensaje de resistencia y fuerza.

El festival concluirá el 28 de septiembre con la obra 'Dos tronos. Dos reinas' de El Tío Caracoles Producciones, una intensa pieza que explora las intrigas y pasiones de un duelo actoral protagonizado por Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa.

Esta obra promete una experiencia teatral llena de emoción, intriga y tensión, clausurando el festival con una dosis de teatro en estado puro Además de las obras a concurso, el Festival ofrecerá la programación paralela "Off The Record", con espectáculos de calle dirigidos a todos los públicos, que comenzarán el 13 de septiembre con 'Grands' de Xa! 'Teatre' y continuarán el 14 de septiembre con 'The Wind Garden' de la Cía. Cal y Canto.

También se organizará una sesión escolar de teatro infantil el 23 de septiembre con la obra 'La Maestra'.

Este festival también ofrecerá el estreno absoluto de 'Latidos' del palentino Miguel Mota, el 25 de septiembre a las 20.30 horas.

La venta anticipada de entradas se realizará del 9 al 13 de septiembre, en las taquillas del Teatro Principal y en su web, con un máximo de cuatro entradas por persona y función, permitiéndose adquirir abonos para las seis funciones de la Sección Oficial.