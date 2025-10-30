El Jubileo Diocesano de la Educación llena de escolares la Catedral de Valladolid

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jubileo Diocesano de la Educación ha reunido en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral de Valladolid a alrededor de 700 alumnos y profesores con motivo del Año Santo 'Peregrinos de Esperanza'.

A esta celebración jubilar, presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y promovida por la Delegación de Enseñanza de la Archidiócesis vallisoletana y Escuelas Católicas, han asistido también el deán de la Catedral, Manuel Fernández Narros, y casi una decena de sacerdotes vinculados a los 22 colegios participantes, bien como capellanes o como profesores de la asignatura de Religión Católica, lo que ha permitido que los alumnos hayan podido confesarse antes de participar en la Eucaristía.

En su homilía, el prelado vallisoletano ha animado a los escolares y a sus profesores a "ser como Jesús, que invita a ser humildes". "Y cuyo amor, del que nada nos separará, nos anima a no tener miedo, a ser amigos unos de otros y a perdonar siempre", ha añadido, en declaraciones recogidas en un comunicado.

El arzobispo ha hecho partícipe a la comunidad educativa de la "alegría" con la que la Iglesia vallisoletana vive este Año Santo. Así les ha acercado el ejemplo de San Carlo Acutis, el primer santo millennial. En este contexto, monseñor Argüello ha exhortado a los escolares a "ser santos en las cosas de cada día, así como testigos y peregrinos de esperanza, descubriendo su propia vocación y deseando que, tanto en sus familias como en sus colegios, puedan seguir creciendo "en ser hijos de Dios, hermanos unos de otros, personas que quieren servir y amar a los demás".

Por su parte, la comunidad educativa ha expresado su "preocupación" por las víctimas de las guerras y ha pedido para que éstas "vuelvan a tener una vida feliz". También han querido acordarse de "quienes viven en situaciones de sufrimiento", por lo que han confiado en que este Año Santo les sirva para encontrar "consuelo" y recordándoles que "no están solos".

Los colegios participantes en este Jubileo Diocesano han pedido, además, por sus respectivas comunidades educativas, para que sean espacios donde alumnos y profesores puedan "vivir con mayor compromiso su fe" y donde se promuevan la "convivencia, la fraternidad y la solidaridad". También han pedido por que la Iglesia Católica "sea luz para el mundo".

Precisamente, al finalizar la Eucaristía, un alumno de cada centro educativo ha encendido una vela con la luz del cirio pascual. Un signo concreto de su compromiso por "llevar entre todos la esperanza que transforma el mundo", según ha expresado el delegado de Enseñanza de la Archidiócesis de Valladolid, Roberto Tabarés. Una esperanza que, a través de esa vela, de los alumnos y sus profesores, ha llegado hoy desde la Santa Iglesia Metropolitana Catedral a los colegios vallisoletanos.

AÑO SANTO

La Santa Iglesia Metropolitana Catedral es, junto a la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa y la Capilla del Hospital Benito Menni, uno de los tres templos jubilares donde puede obtenerse en la Archidiócesis de Valladolid la indulgencia plenaria con motivo del Año Santo que, bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza', está celebrando este 2025 la Iglesia Católica.

El próximo 28 de diciembre, al igual que en el resto de diócesis, se celebrará en Valladolid la clausura solemne de este Año Santo, que fue convocado por el ya fallecido Papa Francisco.