La Judería de Segovia ofrecerá actividades culturales para los jóvenes y gastronomía judía con actividades todo el año

La concejal de Turismo de Segovia, May Escobar, y el alcalde y presidente de la Red de Juderías de España, José Mazarías. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La programación anual de la Judería de Segovia tendrá un calendario de actividades que abarca todo el 2026, con propuestas innovadoras de recorridos teatralizados para el público joven y una muestra de la cultura gastronómica sefardí que incluye un taller de esta cocina histórica.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y la concejala de Turismo, May Escobar, han presentado la programación anual de actividades de la Judería de Segovia para 2026, que busca "reforzar el compromiso municipal con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio sefardí".

El programa cuenta con la colaboración activa de la Red de Juderías de España y se ha diseñado para ofrecer contenidos de alto nivel académico y divulgativo accesibles a toda la ciudadanía. Todas las propuestas serán gratuitas hasta completar el aforo, requiriendo inscripción previa únicamente en las citas con plazas limitadas.

El calendario de actividades tendrá como epicentro el Centro Didáctico de la Judería y se inicia de forma oficial el 26 de febrero con la conferencia 'Fuentes judías en la narrativa cristiana medieval', de la doctora en Filología Semítica, catedrática emérita de hebreo en la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce Amparo Alba Cecilia.

El programa continuará el 31 de marzo con el Día de la Cultura Sefardí, jornada de ámbito nacional coordinada con la Red de Juderías, destinada a reconocer y difundir la herencia cultural de este pueblo.

Para la primavera hay propuestas de carácter práctico y artístico. El sábado 11 de abril se desarrollará el proyecto 'Háblame de Sefarad', con los expertos Sara Juchnowizc y Walter Wasercier. La actividad incluye una charla y un taller participativo dirigido por Juchnowizc para profundizar en el legado material e inmaterial sefardí.

OTRAS ACTIVIDADES

El jueves 28 de mayo, la directora artística del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Ana Doldán de Cáceres, ofrecerá la conferencia 'Pissarro y Modigliani: arte moderno desde la memoria sefardí', donde explorará las raíces judías de ambos autores y cómo su identidad influyó en su producción artística vanguardista.

El sábado 6 de junio se presentará una publicación dedicada a la Antigua Sinagoga Mayor de Segovia, actual iglesia del Corpus Christ. El doctor en Historia Medieval Bonifacio Bartolomé Herrero, vinculado al Archivo de la Catedral, explicará los detalles de la obra y conducirá una visita guiada por el templo.

En verano, el 2 de agosto, el barrio judío se llenará de vida para los más jóvenes con 'Una aventura en la Judería', paseo teatralizado con acompañamiento musical a cargo de la compañía Teatro La Imaginación, que combinará historias, música y juegos en un recorrido lúdico por los rincones históricos.

En el Centro de Recepción de Visitantes, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, se expondrá 'Sabores y aromas de Sefarad', muestra de 26 paneles que recorre la riqueza gastronómica sefardí como expresión de identidad y memoria, que estará completada con un taller de cocina impartido por especialistas.

Para el público infantil, el 19 de septiembre ,Alejandra Abulafia impartirá el taller 'Gramática del Humor y la Fantasía', para niños entre 7 y 10 años.

El tramo final del año recuperará el tono académico el 1 de octubre con la conferencia de Bonifacio Bartolomé Herrero sobre la figura de Abraham Senneor, el influyente financiero cuya vida estuvo ligada a los eventos cruciales de 1492, y concluirá el 12 de noviembre con una nueva intervención de Amparo Alba Cecilia sobre 'La Cábala en Castilla: temas y autores', centrada en la mística judía y la relevancia de obras como el Zóhar en el siglo XIII.

PRESIDENCIA DE LA RED

De forma paralela a esta presentación, Segovia ha acogido la reunión de la Mesa de Presidencia de la Red de Juderías de España, presidida por primera vez por José Mazarías. En este órgano, donde participan los alcaldes de Tarazona, Ribadavia, Toledo, Tudela y Tui, se han consensuado las líneas estratégicas para 2026, centradas en la investigación, la mejora de la señalización turística y el fortalecimiento de la red en foros internacionales.

La Red está integrada por 27 ciudades y conectada con itinerarios culturales europeos, y con sus actividades, como ha reseñado el presidente y alcalde de Segovia "no se limita a conservar edificios, sino que forma parte esencial de la identidad colectiva de cada ciudad".