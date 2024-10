A juicio por vender un coche de ocasión por 7.499 euros y ocultar que requería de otros 12.000 en reparaciones

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años de prisión para el vendedor, con domicilio en Utrera (Sevilla)

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

Un vendedor de vehículos de ocasión andaluz ocupará el banquillo de la Audiencia de Valladolid el próximo martes, 29 de octubre, acusado de estafar a un cliente en la venta de un turismo Mercedes que tasó en casi 7.500 euros pero que, presuntamente, ocultó que el coche presentaba numerosas averías que requerías de casi 12.000 euros para repararlas.

El acusado, Sergio del R.M, deberá responder de un delito de estafa y de otro de tentativa de estafa procesal en concurso medial con un delito de falsedad en documento privado por los que la acusación pública le solicita un total de tres años de cárcel, a razón de quince meses de privación de libertad por el primero y otros nueve meses más por el segundo junto con una multa de 1.200 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La petición de Fiscalía incluye la nulidad del contrato de compraventa y la devolución al perjudicado del dinero abonado, 7.400 euros, y la entrega al concesionario sito en Utrera (Sevilla) del vehículo. En caso de no estimarse dicha nulidad, la acusación pública solicita que el vendedor, con responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil, abone a la víctima los 11.795 euros en que ha sido tasada la reparación del Mercedes.

Se plantea también que ambas partes, acusado y empresa, indemnicen al comprador del turismo con 20.604 euros, correspondientes a la elaboración del presupuesto de reparación, la grúa utilizada y los perjuicios derivados por no haber podido utilizar el vehículo, cantidad a la que habrá de sumarse--se determinaría en ejecución de sentencia--la relativa al coste de haber tenido que alquilar un utilitario de sustitución.

Fue en noviembre de 2021 cuando el concesionario, con sede en Utrera, ofertó a través de la web www.coches.nete la venta de un Mercedes ML280, con 291.759 kilómetros, por un precio de 7.499 euros al contado y con garantía de un año.

Se interesó por él la víctima, vecino de Valladolid, que pactó con el acusado un precio de 7.200 euros y, en concepto de señal, realizó una transferencia de 500 euros, tras lo cual se desplazó a la localidad andaluza a por el turismo, momento en el que fue informado entonces de que el mismo no tenía 291.759 kilómetros, como así figuraba en el anuncio, sino 319.000 y que para llevárselo tenía que abonar a mayores otros 200 euros para el sellado de la garantía.

Pero además, también allí mismo, el comprador descubrió que el Mercedes presentaba varias averías y dificultades para arrancar y, más grave aún, problemas en la caja de cambios, tal y como sufrieron en el viaje de vuelta a Valladolid pues tan solo podían circular en primera velocidad.

Aunque a raíz de esta situación el comprador trató de rescindir la compraventa, el acusado se negó rotundamente y envió un mecánico, que consiguió poner en marcha el coche.

El viaje hasta Valladolid no estuvo exento de otras averías, con lo que el denunciante decidió finalmente trasladarlo en grúa hasta talleres de Mercedes Benz 'Adarsa', donde técnicos de dicha empresa verificaron numerosos fallos, que supuestamente el acusado conocía y no desveló, cuya reparación precisaba de trabajos presupuestados en casi 12.000 euros, casi el doble del valor del turismo, que el afectado no ha llegado a efectuar.

Pero además, Fiscalía de Valladolid imputa al hoy encausado, con el fin de eludir su responsabilidad e inducir a confusión al instructor de la causa, haber aportado en junio de 2022 al contrato de compraventa una serie de modificaciones sobre el original firmado en su momento. Entre ellas, añadió de forma manuscrita, ITV caducada, batería en mal estado y modificó el precio de venta, haciendo constar la cantidad de 5.600 euros.