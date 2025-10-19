Juliet Kent, ganadora del I Mundial de Micro Abierto de Poesía de Valladolid - MUNDIAL DE POESÍA DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Juliet Kent se ha proclamado ganadora del I Mundial de Micro Abierto de Poesía de Valladolid, que ha reunido a un centenar de participantes de toda España en la plaza Zorrilla.

Así, Kent se lleva los 3.000 euros del premio y, además, se publicará su obra en un libro editado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, según ha informado la organización del evento.

El I Mundial de Micro Abierto de Poesía convirtió el sábado 18 de octubre a Valladolid en la capital mundial de la poesía con 100 participantes de toda España recitando sus versos, todos ellos de creación propia.

De las 724 inscripciones recibidas, solo un centenar llegaron a la fase final presencial que arrancó a las 10.00 horas en la plaza Zorrilla, con recitales repartidos en cinco grupos de 20 personas cada uno.

Tras la primera ronda y la deliberación del jurado, Fito Robles, cantante del grupo vallisoletano Siloé, leyó los nombres de los diez semifinalistas, quienes recitaron otro de sus poemas en la siguiente ronda.

El jurado, una vez que los semifinalistas terminaron de leer, dio su veredicto eligiendo a tres poetas para pasar a la gran final, Juliet Kent, Alfonso Paso y Carlos Cardillo. Además, Maria Consuelo Relea llegó hasta la final con el pase de oro que el jurado se guardaba bajo la manga, siendo un total de cuatro los finalistas.

Tras la última deliberación del jurado, a las 20.00 horas, Juliet Kent se proclamó ganadora del I Mundial de Micro Abierto de Poesía y de los 3.000 euros.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, participaron en el acto y agradecieron a todos los poetas y participantes su aportación a la cultura y a las letras. Además, el certamen contó con invitados como el actor y poeta Hovik Keuchkerian y el abogado y poeta Frutos Muñoz López.

El certamen, organizado por la Asociación Cultural Estación del Norte con la colaboración del Ayuntamiento, Aquavall, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Junta, contó con un jurado compuesto por el poeta Miguel Gane, el escritor César Pérez Gellida, el poeta Redry, el escritor Defreds y la escritora y poeta Sara Búho.