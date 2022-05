La Junta abonará en julio 26,7 millones en ayudas al alquiler a 15.221 familias tras eliminar la lista de reserva

VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León abonará "en la primera quincena del mes de julio" los 26,7 millones en ayudas al alquiler a un total de 15.221 familias que han cumplido los requisitos tras suprimir la lista de reserva, una de las novedades de esta convocatoria que fue publicada el pasado 29 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así lo ha avanzado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Junan Carlos Suárez-Quiñones, que ha informado sobre la resolución de estas ayudas que se han reforzado con más de once millones para "cumplir" con la eliminación de la lista de reserva, una "conquista alcanzada" que continuará en las próximas convocatorias y que ha supuesto un "esfuerzo" económico para el Ejecutivo autonómico que tiene, ha recordado Suárez-Quiñones-, el presupuesto "prorrogado".

En este sentido, el consejero ha querido agradecer el "trabajo" realizado en la mesa del Diálogo Social, donde se han consensuado las medidas de estas ayudas. En este punto, el titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha apunta que en 2014 las ayudas al alquiler rondaban los tres millones de euros y llegaban a una parte "muy reducida y casi desconocida" de los habitantes. "Gracias a este trabajo con el Diálogo Social, los 2,9 millones se han convertido en 26. Ahora todo el mundo espera esas ayudas, saben que llegan a tiempo y creen en ellas", ha apostillado.

Unas ayudas que, ha incidido, llegan a los que "más lo necesitan, que son los que las piden", cumpliendo así el objetivo social de ayudar en un "recurso básico" para las personas con "necesidades".

Suárez-Quiñones se ha apoyado en las cifras para sujetar estos argumentos. Así, ha matizado que es el "sexto año consecutivo" en que todos los solicitantes que cumplen los requisitos reciben la ayuda. En este sentido, los beneficiarios de esta convocatoria se han incrementado un 7,5 por ciento, un total de 15.221 familias de las 21.562 que lo solicitó.

Del total de solicitudes, 5.457 no cumplen los requisitos que se establecieron en la convocatoria de junio de 2021. En este sentido, el consejero ha explicado que, entre otros motivos, se debe a que había solicitudes de personas con ingresos superiores a los máximos (3.566); pagan una renta superior a los límites máximos (1.006); no están al corriente con la Agencia Tributaria o tienen deudas con la Seguridad Social (948), o que la vivienda no es residencia habitual y permanente por no empadronarse (914).

Hasta el momento, el 95 de los beneficiarios ya han presentado los justificantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos, aunque quienes no lo hayan hecho aún disponen hasta 30 de mayo de 2022 para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses correspondientes al período subvencionable, desde enero a diciembre de 2021, ambos incluidos, ha continaudo el consejero.

OTROS DATOS RELEVANTES

En la convocatoria de 2021 ha habido 15.221 beneficiarios y 0 en la lista de reserva, lo que supone 1.990 beneficiarios más que en la convocatoria anterior.

Además, el 61 por ciento de los beneficiarios son mujeres, 9.295 solicitudes; un total de 4.004 solicitantes son jóvenes menores de 35 años, el 26,31 por ciento lo que supone un desembolso de 8.442.677 euros (el 31,62% del total).

Asimismo, 8,46 por ciento de los beneficiarios totales son mayores de 65 años, a los que se destina 2.444.628 euros (el 9,16 por ciento del total).

En ambos casos -jóvenes menores de 35 años y mayores de 65 años, que suman un total de 5.292 beneficiarios- reciben el 50 por ciento de subvención de la renta pagada.

Por otra parte, el 27 por ciento de los 15.221 beneficiarios reside en el medio rural, 4.012 (entre 6.178 solicitudes presentadas), lo que supone el 26,95 por ciento del total de beneficiarios.

Suárez-Quiñones también ha hecho hincapié en que del total de beneficiarios (15.221), el 81,57 por ciento tiene ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem (11.279 euros de ingresos al año), cuyo importe de subvención asciende a 21.717,465,45 euros. El 18,43 por ciento (2.806) tiene ingresos superiores a 1,5 veces el Iprem. El importe de subvención de este tramo asciende a 4.980.362,88 euros.

La ayuda media de esta convocatoria es de 1.754 euros, para el período de renta de alquiler entre enero y diciembre de 2021, lo que supone un incremento de "97 euros" respecto a la convocatoria anterior.

La reunión de la mesa de vivienda del Diálogo Social ha tratado la nueva convocatoria de ayudas 2022, que el consejero ha anunciado que contendrá mejoras de conformidad con los compromisos asumidos por el Presidente de la Junta en el discurso de investidura y por el acuerdo de gobierno del Partido Popular y Vox.

PATRONAL Y SINDICATOS

En la rueda de prensa también han intervenido el representante de CEOE Castilla y León, David Esteban que ha aplaudido la continuidad del Diálogo Social y que se haya aplicado la ayuda "sin lista de reserva", además de agradecer el trabajo de la Dirección General de Vivienda ante el incremento de solicitudes.

Por su parte, Yolanda Martín, de CCOO, ha valorado el acuerdo con el "esfuerzo económico" para llegar "a más" beneficiarios, al tiempo que ha aplaudido que la subvención se haya adaptado a la "nueva realidad" de los mercados. "Ha sido un acuerdo que se ha trabajado muy bien y que ha llegado a parte de la población que es más vulnerable", ha explicado.

Por último, desde UGT, Sonia González ha considerado postivio que esté publicada ya la orden y que estas partidas tienen "éxito" por estar encuadradas en el marco del Diálogo Social, por lo que ha pedido a la nueva coalición que continúe "con esta fórmula".

Enmarcada en el Plan Estatal 2018-2021, el objeto de la última convocatoria de subvenciones de alquiler (Orden de 22 de junio 2021) es facilitar el "disfrute" de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población "con escasos medios económicos".