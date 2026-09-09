La Junta abre este jueves el plazo de solicitud de once becas de prácticas en comunicación institucional

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha convocado once becas de formación práctica en comunicación institucional, en las nueve provincias de la Comunidad, para titulados en el ámbito de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

La Consejería de la Presidencia, que brinda a los beneficiarios un período de formación práctica en el Gobierno autonómico, recibirá solicitudes desde este jueves, 10 de septiembre, hasta el próximo 30 de diciembre, cuando finaliza el plazo.

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado esta convocatoria de las becas de Comunicación para el año 2027 de la Junta de Castilla y León, a las podrán optar quienes cuenten con el título oficial de graduado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual en los cinco años anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La duración de las becas se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027.

La convocatoria contempla un total de once becas de comunicación, que se desarrollarán en todas las provincias de Castilla y León, nueve plazas se destinarán a las delegaciones territoriales de la Junta en la Comunidad y dos se desarrollarán en la Dirección de Comunicación. Todas ellas contarán con una remuneración económica mensual de 1.000 euros.

Entre los requisitos, se exige que los solicitantes hayan cursado sus estudios universitarios en alguna de las universidades de Castilla y León o estén empadronados en un municipio de la Comunidad en la fecha de publicación de la convocatoria.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los interesados a aprovechar esta oportunidad de formación práctica en el ámbito de la comunicación institucional: "Los beneficiarios recibirán todo el apoyo de los empleados públicos de la Junta para iniciar su carrera profesional con buen pie, disfrutando además de condiciones laborales y retributivas muy favorables".

Las solicitudes podrán presentarse desde el jueves 10 de septiembre hasta el 30 de septiembre, de manera presencial o telemática. La convocatoria y todos los documentos a presentar pueden consultarse en la sede electrónica de la Junta.