La Junta acerca la música de la OSCyL a los centros sanitarios y sociales con 22 conciertos por toda la Comunidad

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León celebrará el 'XI Maratón Social Musical' desde este lunes hasta el miércoles 26 de noviembre con 22 conciertos en diferentes centros de educación especial, centros de día, centros sanitarios, hospitales y residencias de personas mayores de toda la Comunidad, con el objetivo de llevar la música a centros públicos y hasta la población con mayor necesidad de apoyo social y emocional, tanto del medio rural como urbano.

La programación se suma a la celebrada el pasado mes de abril, y alcanza el medio centenar de conciertos a lo largo de este año 2025, ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

Durante tres jornadas, 14 grupos de cámara formados por músicos de la OSCyL recorrerán la Comunidad en una primera fase del 'XI Maratón Social Musical' que tendrá continuidad en el mes de diciembre, con la participación de los integrantes de la 'OSCyL Joven'.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través del Área Socioeducativa 'Miradas' de la OSCyL/CCMD y cuenta con la colaboración de las consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.

Se trata de un proyecto transversal de la Junta de Castilla y León, que apuesta por la música como vehículo de transformación social y de cohesión territorial, mediante esta iniciativa desarrollada por la OSCyL desde hace más de una década y que es pionera en España.

PROGRAMA DE CONCIERTOS

El 'XI Maratón Social Musical' comenzará el lunes 24 con el dúo formado por Clara Pérez y Julio Perpiñá en el CEE Centro número 1, en Valladolid, a través del taller 'Sentir la música'.

El martes 25 tendrán lugar diez actuaciones con un Ensemble de cuerdas y violines en el Hospital Rio Carrión de Palencia y en la Residencia de Personas Mayores Puente de Hierro; un Quinteto de Viento en la Residencia Mixta de Personas Mayores de Armunia (León); el Dúo Telyn Arpa y Flauta en la Residencia Municipal de Mayores Jalama en El Payo (Salamanca); el Dúo Norte con dos actuaciones en el CEIP Los Salados y en la Residencia de Personas Mayores de Benavente (Zamora); un Quinteto de Metales de la OSCyL en el Hospital Santa Bárbara y en el Centro de Atención a Personas con Diversidad Intelectual, ambos en Soria; así como el Cuarteto Ribera que tendrá dos actuaciones en Aranda de Duero (Burgos), en el Centro de Salud Aranda Sur y en el Hospital Santos Reyes.

El miércoles 26 se han organizado once actuaciones con la participación de un Ensemble de Cuerdas en la Residencia de Personas Mayores de Parquesol (Valladolid) y en el Centro Residencial de Atención a Personas con discapacidad intelectual (CAPDI Valladolid); en Ávila, un Cuarteto de Percusión ofrecerá cuatro talleres en el CEE Príncipe Juan; el Quinteto Duero ofrecerá un concierto en la entrada principal del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos) y posteriormente en diferentes espacios del Hospital; el Cuarteto Ocean Drive estará en la Residencia Municipal 'Nuestra Señora de los Reyes' en Villaseco de los Reyes (Salamanca); en Segovia, el Cuarteto Sine Nomine actuará en el CEE Nuestra Señora de la Esperanza y en el Centro de Día Personas Mayores San José; un Cuarteto de Cuerda participará con dos conciertos en el Hospital Virgen de la Concha y en el Hospital Provincial de Zamora.

Además, un Quinteto de Metales estará en la Residencia Pública Asistida de La Rubia en Valladolid y en el Hospital de Medina del Campo.

El 'Maratón Social Musical' de la OSCyL tiene como objetivo convertir la cultura en un espacio accesible para todos y acercar la música a todos los públicos.

La propuesta nació en el año 2014 con vocación de acercar la música de forma gratuita a colectivos que, por diferentes problemas, están alejados habitualmente del ámbito cultural. Recientemente se ha incorporado a los mismos la OSCyL Joven que ofrecerá diferentes conciertos en el mes de diciembre, dentro de su 'Encuentro de Inverno'.