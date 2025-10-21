La Junta adjudica la finalización del Centro de Salud de Arévalo

ÁVILA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, ha adjudicado las obras de ejecución de la segunda fase de la reforma del Centro de Salud de Arévalo por un importe de 1.088.899,5 euros.

El plazo de ejecución es de seis meses "desde la firma del contrato y del acta de replanteo", según ha informado este martes la Delegación Territorial de la Junta en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

Las obras renovarán los espacios más antiguos de la planta baja del centro, una vez finalizadas las actuaciones de la primera fase ejecutadas en la planta alta y en los vestuarios de la planta baja. En concreto, se actuará sobre 686 metros cuadrados correspondientes a las zonas de extracción y analíticas, unidad de salud mental, apoyo administrativo, consultas de medicina de familia y consulta de Pediatría.

Desde la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias se ha señalado que esta intervención está prevista en la programación plurianual y financiada en el marco del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad. Sumado el gasto ya ejecutado en la primera fase del proyecto, la inversión total de la Junta en esta reforma ha alcanzado los dos millones.