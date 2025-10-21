La Junta afronta la primera devolución de las cuentas por parte de las Cortes en base a un informe de la Letrada

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León se enfrenta por primera vez a la devolución de un proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad por parte de las Cortes, como ha ocurrido este martes tras el informe de la Letrada Mayor que pidieron los grupos en la oposición.

La Letrada Mayor, Laura Seseña, argumenta que no se puede poner en marcha el procedimiento legislativo ni tramitar el proyecto de Ley de presupuestos por dos razones: que se han elaborado sin la aprobación previa del techo de gasto no financiero para 2026 --se vota mañana, miércoles-- y que la Mesa de las Cortes no ha aprobado la Sección 20.

E inicia el informe con el razonamiento de que el proyecto de presupuestos de la Comunidad se ha registrado fuera de plazo --el 15 de octubre-- cuando el Estatuto de Autonomía dice que tiene que ser antes de esa fecha--.

El informe de la Letrada Mayor ha sido la base para frenar la tramitación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad, que ahora será devuelto al Ejecutivo después de que el Legislativo, con los votos favorables de PSOE y Vox al informe jurídico, hayan respaldado los argumentos jurídicos para su inadmisión.

La Letrada Mayor, Laura Seseña, ha dado encaje jurídico en el escrito las tres premisas que finalmente han llevado a parar la tramitación de las cuentas que la Junta registró el pasado 15 de octubre en las Cortes. Así, el plazo de registro del proyecto de ley ha sido el primer argumento utilizado por la letrada, que insiste en que las cuentas se han llevado al Parlamento "un día después" del plazo del plazo fijado en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, donde se establece literalmente que: "La Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de Castilla y León antes del 15 de octubre de cada año".

El segundo de los argumentos esgrimidos por Seseña es la imposibilidad de tramitar unas cuentas registradas antes de haber debatido y votado en la Cámara el techo de gasto para 2026. Así, en el informe recuerda que este límite de gasto no financiero fue presentado por el Ejecutivo en el registro de la cámara el 10 de octubre y se debatirá en el Pleno que comienza este martes para su posible aprobación este mismo miércoles tras el anuncio de abstención por parte del PSOE.

No obstante, tras el análisis realizado por la jurista, es un requisito "sine qua non" a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos la aprobación previa por las Cortes de Castilla y León del límite del gasto no financiero, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera marca el techo de asignación de recursos de los Presupuestos de Castilla y León para que pueda empezar a tramitarse.

El último de los puntos que ha señalado la Letrada se basa en que las cuentas presentadas por la Junta no contienen un presupuesto para las Cortes y las instituciones propias aprobado por la propia Mesa Cámara en base a su autonomía financiera --Sección 20--.

En concreto, el informe insiste en que es la Mesa la que debe aprobar inicialmente el presupuesto de las Cortes y de las Instituciones Propias para ser incluido posteriormente en el proyecto de Ley de Presupuestos para su tramitación, algo que se ha vulnerado en este caso.

El informe detalla que en este punto se ha incumplido, además del Reglamento de las Cortes, la Ley del Consejo Económico y Social, la del Procurador del Común, la del Consejo Consultivo y la del de Cuentes y el Estatuto de Autonomía y el artículo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, preceptos en los que "se reconoce el principio de autonomía presupuestaria de las Cortes de Castilla y León".