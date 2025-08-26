La Junta alerta por alta contaminación en León como consecuencia de los incendios forestales

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha alertado de de altos niveles de partículas en la provincia de León como consecuencia de los incendios forestales en el oeste de Castilla y León y recomienda evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles muy elevados de partículas en todo el oeste de la Comunidad y, fundamentalmente, en la provincia de León, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales en esta zona de la Comunidad.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda a toda la población general evitar realizar actividades que impliquen esfuerzo físico y a las personas sensibles o incluidas en grupos de riesgo adoptar precauciones especiales.

Ante niveles muy elevados, las personas incluidas en grupos de riesgo y personas sensibles, con enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán evitar las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, mientras que las personas con problemas cardiacos pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Además, en esta situación se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación.

La Junta ha señalado que dado que la magnitud del episodio será variable dependiendo de las horas del día y de las direcciones del viento, en los próximos días se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.