La Junta, alineada con Asturias por la elminación del peaje en la AP-66, estudiará posibles "cauces" de recurso

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que el Gobierno del que forma parte tiene una posición "alineada" con la de Asturias en cuanto a que tendría que eliminarse el peaje de la autopista AP-66 (León-Campomanes), al tiempo que ha asegurado que estudian posibles "cauces" para presentar recursos relacionados con este sistema de pago.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha recordado que la Junta ha manifestado esta posición en numerosas ocasiones, como cuando se han reunido los presidentes autonómicos y la coincidencia con el Gobierno del Principado es "plena" en esa exigencia al Gobierno de que se elimine el peaje.

Eso sí, ha ironizado con el "caso" que pueda hacer el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, a la Junta de Castilla y León, pues ha recordado que el presidente Alfonso Fernández Mañueco pidió hace tiempo ser recibido por el exalcalde de Valladolid y no ha tenido esa "suerte".

"Estaría bien que al menos pueda escuchar al Principado, pero me parece que también ha tenido algún conflicto serio con el propio Gobierno de Asturias", ha apostillado.

En cuanto a la posibilidad de recurrir decisiones relativas al sistema de peaje, como ha hecho el Gobierno asturiano, Fernández Carriedo ha explicado que la Junta estudia "todas las fórmulas jurídicas" posibles, y si los juristas autonómicos ven "fundamentos" para presentar recurso, se haría así.

Eso sí, ha matizado que la concesión de la autopista "no la firma la Junta", sino el Gobierno de España.