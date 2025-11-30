La Junta analiza el modelo de aprovechamiento de excedentes alimentarios de Remolonas Foods en su sede de Valladolid

La directora general de la Industria y Cadena Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, en su visita a Remolonas Foods - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Industria y Cadena Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, ha visitado recientemente la sede central de la empresa Remolonas Foods, ubicada en Valladolid capital, para interesarse por su "innovadora idea de negocio acerca del aprovechamiento de excedentes alimentarios", reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España 2025.

La empresa tiene como objetivo dar una segunda vida a aquellos alimentos, frescos o envasados, que forman parte de los excedentes de productores y transformadores por errores en el etiquetado, fecha de consumo preferente cercana o aspecto físico, mediante su adquisición y posterior venta y envío a domicilio de estos en formato cesta multiproducto personalizada a través de su plataforma online, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Este proyecto cuenta en la actualidad con una nómina de proveedores que supera el millar, ubicados principalmente en Castilla y León y, en estos momentos, realiza envíos semanales a 2.000 clientes.

Asimismo, el objetivo de la entidad es incrementar su alcance geográfico de forma progresiva, y se ha marcado como objetivo alcanzar las principales capitales de provincia de España a lo largo de 2026.

En este sentido, el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028, promovido por la Junta de Castilla y León y dotado con 438 millones de euros, prevé varias actuaciones que siguen la línea propuesta por los creadores de Remolonas Foods.

Entre ellas se encuentra la publicación de un nuevo decreto que, mediante la promoción de nuevas vías comerciales, busca impulsar la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios de Castilla y León.