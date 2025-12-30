Junta aprueba 1,4 millones para construir dos puntos limpios en Modúbar (Burgos) y en Cantagallo (Salamanca)

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la concesión de una aportación de 1,43 millones de euros a Somacyl para financiar la construcción de dos nuevos puntos limpios en las localidades de Modúbar de la Emparedada (Burgos) y Cantagallo (Salamanca).

Esta actuación se enmarca ene el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU y se se encuadran en el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular.

El punto limpio de Modúbar de la Emparedada prestará servicio a la Mancomunidad Ribera del Río Ausín y Zona de San Pedro de Cardeña, mientras que el de Cantagallo dará servicio a la Mancomunidad Ruta de la Plata.

Una vez finalizadas las obras, la propiedad de las instalaciones será entregada a las entidades locales correspondientes, que asumirán su gestión.