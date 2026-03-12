La Junta aprueba 385.000 euros a la atención de pacientes con cáncer, enfermedades raras o lesión medular

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 385.000 euros para conceder, de manera directa, subvenciones a la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Aspaym de Castilla y León, la Federación Española de Enfermedades Raras, y la Asociación Neurofuturo Segovia. Las cuatro subvenciones se integran en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Gerencia Regional de Salud.

En primer lugar, se destinarán 200.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para proporcionar asistencia psicológica a los enfermos oncológicos incluidos en el programa de cuidados paliativos a domicilio y a sus familias.

Además, el importe se destinará a la financiación de tres pisos de acogida en las ciudades de Burgos, Salamanca y Valladolid para que sirvan como residencia temporal de los enfermos de cáncer y sus familiares que precisen trasladarse a dichas ciudades para recibir tratamiento.

La cuantía servirá también para proporcionar alojamiento a los pacientes oncológicos con radioterapia cuando la duración de los desplazamientos lo aconseje.

Asimismo, se autoriza un importe de 125.600 euros para la concesión directa de una subvención a la Fundación de Parapléjicos y grandes minusválidos de Castilla y León (Aspaym) para la realización de las actividades que lleva a cabo dicha asociación para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y gran discapacidad física.

La subvención también servirá para la promoción y el fomento de la autonomía personal y la realización de actuaciones de carácter sanitario, social y educativo dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física en general y lesionados medulares, así como a sus familiares.

MÁS SUBVENCIONES

El Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a un importe de 40.000 euros para la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

El objetivo es mejorar la atención integral de los enfermos afectados y de sus familias y mejorar la sensibilización de la ciudadanía en relación con estas enfermedades. De esta manera, se llevarán a cabo acciones de sensibilización, formación e investigación, favoreciendo el diálogo y trabajo conjunto de todos los agentes implicados.

Además, esta subvención servirá para apoyar a las entidades miembros de la Federación en la gestión y desarrollo de sus servicios y actividades (asesoramiento, acompañamiento, fomento de la participación, empoderamiento, sostenibilidad y formación, etcétera).

Asimismo, la cuantía está destinada a prolongar la oferta de Servicios de Atención Directa de Calidad, como el Servicio de Información y Orientación (SIO) y el Servicio de Atención Psicológica (SAP). FEDER es una entidad sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia.

Finalmente, se ha destinado un importe de 20.000 euros a la Asociación Neurofuturo Segovia para colaborar en la financiación de los gastos derivados de las actividades desarrolladas por el equipo multidisciplinar de la Asociación para prestar apoyo a los pacientes pediátricos con necesidades de cuidados paliativos y sus familias en su domicilio.

Así, se financiarán los gastos de personal de la Asociación y los pagos de kilometraje generados por su desplazamiento a los domicilios de los pacientes. La Asociación Neurofuturo Segovia nació en 2015 por la iniciativa de un grupo de padres y madres con niños afectados por diversas patologías neurológicas genéticas o congénitas.