La Junta avanza en la humanización de travesías en Palencia tras una inversión de un millón de euros

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, visita las obras realizadas en Villamuriel de Cerrato (Palencia). - JCYL

VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León avanza con las obras de humanización de travesías en la provincia de Palencia, donde se han finalizado los trabajos desarrollados en Paredes de Nava y se encuentran en fase final los de Villarramiel y Villamuriel de Cerrato tras una inversión conjunta de 1.045.120 euros.

Así lo ha apuntado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, quien ha visitado las obras de Villamuriel, donde ha subrayado que estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno autonómico con un "modelo de movilidad más humano, donde la seguridad y la accesibilidad sean el eje de cada intervención".

En este sentido, ha añadido que el objetivo no es solo mejorar las carreteras, sino transformar los espacios urbanos en entornos más amables, sostenibles y pensados para las personas.

Sanz Merino ha recordado que la Consejería trabaja para dotar a todos los municipios, grandes o pequeños, de infraestructuras modernas que respondan a las necesidades reales de sus vecinos y ha insistido en que la mejora de las travesías "contribuye a reforzar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida en toda Castilla y León".

En Villamuriel de Cerrato, las obras, ya próximas a su finalización, se centran en la carretera SC-P-6, con una actuación integral sobre el Puente del río Carrión y su entorno.

El proyecto ha renovado completamente la pavimentación, sustituyendo el firme por un adoquinado a un mismo nivel que permite calmar el tráfico y crear un itinerario peatonal seguro y accesible.

OTRAS ACTUACIONES

También se ha mejorado el acceso desde Calabazanos, con la construcción de una nueva acera que da continuidad al tránsito peatonal y mejora la canalización de aguas.

Además, se ha renovado la señalización horizontal y vertical, repavimentado la travesía e instalado una nueva marquesina en la Avenida de la Aguilera, junto con la conexión de la acera de la Avenida de Portugal al paseo pavimentado entre la zona ajardinada y la calle de la Corva.

Entre las principales unidades de obra destacan más de 1.500 metros cuadrados de demolición, 4.200 metros cuadrados de mezcla bituminosa en caliente cerca de 1.500 metros cuadrados de adoquinado, 5.000 metros lineales de marcas viales, 800 metros cuadrados de pintura de pasos de peatones y símbolos, y la instalación de un semáforo para peatones.

El programa autonómico de humanización de travesías contempla una inversión total de 8,6 millones de euros y llega a una treintena de municipios de la Comunidad.

Todas las intervenciones tienen como denominador común su ubicación en núcleos urbanos con paradas de transporte colectivo, favoreciendo la movilidad interurbana sostenible y segura.

"El futuro de nuestras carreteras pasa por entender que son también espacios de convivencia", ha señalado el consejero, quien ha añadido que cada paso que se da en accesibilidad y cada mejora en la seguridad vial "supone avanzar hacia una Castilla y León más moderna, cohesionada y cercana a sus ciudadanos".