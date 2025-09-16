Junta avanza en la mejora de la AV-915 entre Sotillo y Toledo, una carretera "estratégica" para esta zona de Ávila

El consejero, junto a otras autoridades en la visita a las obras de la AV-915, en Sotillo de la Adrada. - JCYL

SOTILLO DE LA ADRADA (ÁVILA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, ha visitado este martes las obras de mejora de la carretera AV-915, que une Sotillo de la Adrada, con el límite con la provincia de Toledo, con una inversión de algo más de 5 millones de euros y que es "un objetivo y una apuesta estratégica" para esta zona, como así lo ha afirmado el alcalde de la localidad, Juan Pablo Martín.

Esta obra, que tiene un plazo de 28 meses, "ha constituido un objetivo prioritario desde hace años y constituye el ejemplo de lo que es una apuesta estratégica de comarca, cuyos efectos positivos se proyectarán en el tiempo durante décadas", ha aseverado Martín.

Asimismo, el alcalde de Sotillo ha destacado la colaboración entre el Consistorio y la Junta para impulsar una infraestructura que "vertebra la comarca del Alto Tiétar" pero que desde la década de los años 60 "no había sido objeto de actuaciones que permitieran adecuarle a los estándares actuales de seguridad para todos sus usuarios tanto vehículos como los muchos ciclistas y peatones que la usan".

La mejora de esta carretera permitirá "una vía rápida de comunicación del Tietar con la comarca de Talavera de la Reina " lo que permitirá "un acceso más rápido y seguro al Hospital Virgen del Prado", además de acercar esta parte de la provincia de Ávila a una ciudad "que en unos años va a disponer de estación de AVE o de centros tecnológicos relevantes, que serán servicios y nichos de empleo".

Por su parte, el consejero de Movilidad ha resaltado "el compromiso con el Alto Tiétar, con Ávila y con Castilla y León" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "desde siempre ha tenido muy presente la necesidad de tratar de manera peculiar esta zona de Castilla y León por sus singularidades", ya que se trata de una comarca periférica, con dificultades de vertebración, pero también con ventajas por su cercanía a Madrid y a Talavera de la Reina.

Sanz Merino ha explicado que la intervención en esta carretera a va a mejorar la seguridad vial de esta infraestructura, con la ampliación de la calzada hasta siete metros para disponer de dos carriles de tres metros y arcenes de medio metro, además de la renovación del firme en todo el trazado.

Se ha contemplado asimismo el refuerzo de las travesías con una capa de mezcla bituminosa, la reposición de accesos, nueva señalización, balizamiento y elementos de contención, junto al repintado completo de las marcas viales.

El consejero ha defendido que "este es uno de los grandes proyectos de la Consejería", por su inversión y su carácter estratégico, y ha asegurado que se han integrado en él algunas peticiones "tanto del Ayuntamiento de Sotillo como del de Higuera de las Dueñas y el de Fresnedilla".

Según ha explicado, esas modificaciones han afectado especialmente a las travesías, con el objetivo de compatibilizar la circulación con la vida de los municipios y mejorar la convivencia entre vehículos, peatones y ciclistas.

Sanz Merino ha añadido que la actuación ha sido "determinante desde el punto de vista sanitario", al mejorar la conexión con el hospital más cercano, fijar población, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades de ocio, comerciales y educativas.