La Junta avanza en su objetivo de 'cero aguas sin depurar' en CyL con una nueva EDAR en Castronuevo (Valladolid)

La Consejera De Medio Ambiente Y Energía, María González Corral, Y El Presidente De La Diputación De Valladolid, Conrado Íscar, Visitan La Nueva EDAR En Castronuevo. - JUNTA DE CYL

CASTRONUEVO (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León mantiene su objetivo de 'cero aguas sin depurar' en Castilla y León, contexto en el que se enmarca la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castronuevo de Esgueva (Valladolid), una infraestructura en la que ha invertido más de 434.000 euros y que permitirá que los cerca de 600 habitantes del municipio se beneficien de la depuración de aguas residuales. De esta manera, se cumplen los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente.

La nueva EDAR ha sido visitada esta mañana por la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, junto con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ya que la infraestructura se ha ejecutado con la cofinanciación de dicha institución (40 %) y del Ayuntamiento del municipio (20 %), y forma parte del programa que el Gobierno autonómico desarrolla para alcanzar la depuración del 100 % de los vertidos en la Comunidad.

"Aunque contempla actuaciones en municipios de más de 2.000 habitantes, este programa se dirige prioritariamente a las localidades que no alcanzan esa población", ha explicado la consejera, quien ha destacado que esta política de 'cero aguas sin depurar', impulsada por la Junta en colaboración con las entidades locales, contempla, por un lado, la ejecución de obras en un millar de depuradoras en municipios de menos de 500 habitantes, "donde ya se está actuando en 612". Por otro, incluye 225 actuaciones en localidades de entre 500 y 2.000 habitantes, "como la de Castronuevo de Esgueva, que es un ejemplo de las 205 actuaciones ya finalizadas o actualmente en ejecución", ha añadido.

Por su parte, Conrado Íscar ha asegurado que esta infraestructura es una "clara muestra de que el trabajo sale adelante cuando existe colaboración entre administraciones". "Esta actuación no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia mucho más amplia y ambiciosa que la Diputación de Valladolid está llevando a cabo en toda la provincia", ha añadido el presidente.

ACTUACIONES EN VALLADOLID

El proyecto de Castronuevo de Esgueva es uno de los 115 en los que la Junta está trabajando para mejorar la depuración de otras tantas localidades de la provincia de Valladolid, con un presupuesto global de 34,3 millones de euros.

Dentro de la línea destinada a los municipios de menos de 500 habitantes se encuentran en fase de desarrollo 92 actuaciones con una inversión prevista de 17,5 millones de euros. Un total de 21 están en fase de ejecución, seis están en fase de licitación de las obras, 29 proyectos están pendientes de aprobación de convenio y 36 están en fase de redacción.

En la línea dirigida a municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, en la que se encuentra la de Castronuevo de Esgueva, se integran 23 proyectos con una inversión que asciende a los 16,8 millones de euros. De ellos, dos se encuentran en fase de explotación, 13 se encuentran en fase de ejecución, tres en fase de licitación y cinco pendientes de aprobación de convenio.

LA EDAR DE CASTRONUEVO

La nueva EDAR de Castronuevo de Esgueva emplea la tecnología de humedal artificial, que ya se ha utilizado en otras infraestructuras similares como la de Escalona del Prado, en Segovia, o Villada, en Palencia, y que supone una solución de bajo impacto visual y reducido consumo energético, a la que se ha incorporado la automatización de todos los procesos para permitir su gestión y control de forma remota.

La infraestructura consta de tres fases de tratamiento: pretratamiento, para eliminar las partículas sólidas de más de tres milímetros; decantación, mediante un tanque con tres compartimentos destinados a sedimentación, digestión de lodos y ventilación; y tratamiento biológico, que se desarrolla en una balsa con vegetación donde se fija la población microbiana encargada de eliminar la contaminación.

El proyecto también ha incluido la ejecución de los colectores de conexión con las redes existentes y de los emisarios que vierten el agua ya tratada al río Esgueva.