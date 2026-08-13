La Junta colabora con doce medios en la extinción de incendios de Riglos (Huesca), Niebla (Huelva) y Portugal

Imagen de la Junta de Castilla y León de los trabajos de extinción en un incendio. - JCYL

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de que el operativo Infocal colabora en estos últimos días en las tareas de lucha contra el fuego en los incendios de Peñas de Riglos (Huesca), Niebla (Huelva) y en una zona próxima a la provincia de Salamanca en Portugal, con un total de 12 medios --tres de ellos aéreos--.

Según datos compartidos por la Junta en su perfil de la red social 'X' @NaturalezaCyL, en el incendio en Peñas de Riglos se ha enviado una brigada ELIF y un helicóptero; en Niebla, dos agentes medioambientales y dos buldóceres.

Mientras tanto, en la jornada de este miércoles se enviaron medios para colaborar en la extinción de un incendio en territorio portugués, próximo a la provincia de Salamanca, con dos agentes medioambientales, dos medios aéreos, una ELIF y una autobomba.