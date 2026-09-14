La Junta colabora en la extinción del incendio de Tornavacas (Cáceres) que está a 2 km de Ávila - JCYL

ÁVILA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El operativo Infocal de la Junta de Castilla y León colabora en la extinción del incendio forestal originado en Tornavacas (Cáceres), cuyo flanco izquierdo está aproximado a dos kilómetros de la provincia de Ávila.

La Consejería de Medio Ambiente ha informado, a través de su perfil en la red social 'X', de que el operativo Infocal participa en la extinción de este fuego con un helicóptero y efectivos de la ELIF del Barco de Ávila, así como un avión de carga en tierra de El Maíllo.

Asimismo, ha precisado que el flanco izquierdo de este incendio, activo desde este lunes, se encuentra a dos kilómetros de la provincia abulense.

En total, son 115 los efectivos y 17 los medios aéreos desplegados en la zona por parte del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura respaldado por recursos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León y Cruz Roja Extremadura.